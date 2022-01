Predviedol dobrú streľbu. Doll po prvý raz vyhral preteky s hromadným štartom

Druhý skončil s odstupom 31,3 s Nór Johannes Thingnes Bö, tretí dobehol ďalší Nór Sturla Holm Lägreid s mankom 1:28,8 min. Slováci sa do pretekov nekvalifikovali.

Celkovo netrafil na štyroch položkách iba jeden terč. Bö sa pohyboval na čele osamotený od druhej streľby, no musel odbehnúť o dva trestné okruhy viac ako Nemec a na záverečnom okruhu sa mu už nedokázal priblížiť.

Tridsaťjedenročný Nemec si pripísal tretie individuálne prvenstvo v kariére, prvé v pretekoch so štyrmi položkami. Doteraz dvakrát vyhral šprint. V sezóne dosiahol druhé pódiové umiestnenie po 2. priečke v šprinte v Ruhpoldingu.

"Dostať sa na pódium je vždy pekné, no víťazstvo je práve to, čo je veľmi dôležité pre vašu kariéru. Som veľmi šťastný, že sa mi to dnes podarilo," tešil sa podľa ARD Doll, ktorý si predchádzajúci triumf pripísal v Le Grand-Bornand v decembri 2019.

Žltý dres pre najlepšieho biatlonistu sezóny si udržal Quentin Fillon Maillet, ktorý prišiel do cieľa na 8. priečke. Do čela poradia disciplíny sa posunul Doll.

Priebežné poradia