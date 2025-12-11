Bezchybná streľba a kariérne maximum. Slovenská biatlonistka začala novú sezónu výborne

Slovenská reprezentantka v biatlone Michaela Straková sa v úvodných pretekoch sezóny juniorského IBU pohára vo švajčiarskom Gomse umiestnila v najlepšej šestke.
Po bezchybnej streľbe a s dvanástym najlepším bežeckým časom obsadila konečné 4. miesto s odstupom iba 3,7 sekundy na delenú druhú priečku.
Pre 18-ročnú pretekárku, ktorá je vekom ešte kadetkou, ide o najlepší výsledok v juniorskej kategórii.
Vo februári sa stala dvojnásobnou zlatou medailistkou na Zimnom olympijskom festivale mládeže v gruzínskom Bakuriani.
"Som veľmi rada za dnešný výsledok, najmä po nie úplne vydarenom začiatku sezóny na IBU pohári v Obertilliachu," povedala po pretekoch Straková pre slovenskybiatlon.sk.
"Bežalo sa mi dnes veľmi dobre, mali sme aj výborne pripravené lyže. Mrzí ma posledné kolo, kde mi už nezostalo toľko síl ako najrýchlejším dievčatám.
Potrénujem a dúfam, že nabudúce to bude ešte lepšie," dodala zverenkyňa trénerov Michala Straku a bývalého úspešného biatlonistu Mareka Matiaška.
Víťazkou pretekov sa stala Francúzka Lou-Anne Dupontová s jednou chybou na strelnici.
Na štarte boli okrem Strakovej aj ďalšie štyri slovenské biatlonistky, z ktorých najvyššie skončili Ema Zvarová a Eliška Molnárová na 25., resp. 26. mieste.
Vo vyše sto-člennom štartovom poli obsadili všetky Slovenky miesta v prvej bodovanej štyridsiatke.
V rovnakej disciplíne juniorov sa zo Slovákov najviac darilo pätnástemu Martinovi Cienikovi a šestnástemu Markusovi Sklenárikovi.
Informáciu priniesol web slovenskybiatlon.sk