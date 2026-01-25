Maťko skončil v hromadnom štarte v najlepšej desiatke, nedarilo sa mu na strelnici

MEJ - preteky juniorov s hromadným štartom na 12,5 km:
1.
Michael Málek
ČR
32:13,2 min. (0)
2.
Thomas Marchl
Rakúsko
+13,4 s (1)
3.
Jakub Potoniec
Poľsko
+14,1 (1)
9.
Martin Maťko
Slovensko
+47,9 (5)
19.
Markus Sklenárik
Slovensko
+1:19,2 (4)
27.
Maxim Mejtský
Slovensko
+2:08,4 (3)
46.
Michal Adamov
Slovensko
+4:00,9 (11)
Slovenský biatlonista Martin Maťko obsadil na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre deviate miesto v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km.
S piatimi chybami bol od pódiového umiestnenia vzdialený 34 sekúnd. Zlato získal Čech Michael Málek.
V druhej desiatke skončil Markus Sklenárik, štyri trestné chyby mu vyniesli 19. pozíciu. Maxim Mejtský prišiel do cieľa na 27. priečke a Michala Adamova klasifikovali na 46. mieste.