Maťko skončil v hromadnom štarte v najlepšej desiatke, nedarilo sa mu na strelnici

Martin Maťko
Martin Maťko (Autor: TASR/AP)
TASR|25. jan 2026 o 13:46
ShareTweet0

Zlato získal český biatlonista.

MEJ - preteky juniorov s hromadným štartom na 12,5 km:

1.

Michael Málek 

ČR

32:13,2 min. (0)

2.

Thomas Marchl

Rakúsko

+13,4 s (1)

3.

Jakub Potoniec

Poľsko

 +14,1 (1)

9.

Martin Maťko

Slovensko

+47,9 (5)

19.

Markus Sklenárik

Slovensko

+1:19,2 (4)

27. 

Maxim Mejtský

Slovensko

+2:08,4 (3)

46.

Michal Adamov

Slovensko

+4:00,9 (11)

Slovenský biatlonista Martin Maťko obsadil na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre deviate miesto v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km.

S piatimi chybami bol od pódiového umiestnenia vzdialený 34 sekúnd. Zlato získal Čech Michael Málek.

V druhej desiatke skončil Markus Sklenárik, štyri trestné chyby mu vyniesli 19. pozíciu. Maxim Mejtský prišiel do cieľa na 27. priečke a Michala Adamova klasifikovali na 46. mieste.

Biatlon

ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien v Novom Meste na Morave - Svetový pohár v biatlone.online
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien v Novom Meste na Morave - Svetový pohár v biatlone.online
ONLINE: Hromadný štart žien v Novom Meste na Morave dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE
dnes 15:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Maťko skončil v hromadnom štarte v najlepšej desiatke, nedarilo sa mu na strelnici