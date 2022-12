Kazár nevylúčil návrat k biatlonu. Láka ma to, vraví

Ak by však splnil junior Damián Cesnek kvótu na preteky Svetového pohára, možno by so štvrtým nebol až taký problém.

Bol to výborný pocit, na trati a strelnici som sa cítil silný a sebavedomý. Na IBU Cup do Osrblia som nastúpil po “sústredení” v Tatranských Zruboch, kde sme s terajšími kolegami natrénovali slušné kilometre popri rehabilitácii.

V minulých sezónach ste si vyskúšali formu v Osrblí na IBU Cupe. V minulej zime ste dokonca zdolali bývalých reprezentačných kolegov a štartovali ste aj na ME. Vo vytrvalostných pretekoch ste zo Slovákov boli najlepší. Aký to bol pocit?

Aktuálna forma mi prudko vzrástla, a tak som si to na IBU Cupe v Osrblí užil, čo sa nedá povedať o ME v nemeckom Arberi, kde som sa bežecky vytrápil, ale obsadil som pekné umiestnenie vďaka presnej streľbe (37. miesto v individuálnych pretekoch – pozn. red.).

Nikdy ste nezapochybovali, aké by to bolo znovu sa vrátiť?

Snažíte sa udržiavať v kondícii popri zamestnaní?

Áno, mám pri sebe zdatných kolegov, ktorí ma v mnohom ovplyvňujú.

Do práce som v jarnom a letnom období dochádzal na bicykli, čo mi umožnilo natrénovať objem a ušetriť čas pre rodinu, keď že som už potom nešiel na tréning. Cesta do práce autom mi trvá do 30 minút a na bicykli okolo hodiny, tak som to s radosťou využíval.

Seniorská reprezentácia prechádza náročným obdobím. V tíme zostali len dvaja biatlonisti. Ak by sa našiel tretí do partie, nelákalo by vás aspoň štafetu si vyskúšať?

Láka ma to, ale na taký štart sa treba patrične pripraviť.