Kuzminovej nevyšiel vstup do sezóny, na strelnici zažila nočnú moru

S takým nákladom trestných minút sa nedalo nič robiť a napokon preteky ukončila s divokou bilanciou 0+2+5+2 na 67. pozícii," napísal web slovenskybiatlon.sk.



Až dve Slovenky dopadli lepšie ako 40-ročná rodáčka z ruského mesta Ťumeň. Skvelú streľbu predviedla Júlia Machyniaková, ktorá spravila chybu len raz v stoji a s mankom 6:05,8 minúty skončila na 33. mieste.

Ak by vybielila všetky terčíky, dostala by sa do elitnej tridsiatky. Aj tak si pripísala prvých 8 bodov do hodnotenia Pohára IBU. Tesne pred Kuzminovou sa vo výsledkoch objavila Sára Pacerová, ktorá sa prvýkrát predstavila vo vytrvalostných pretekoch žien.

Na prvých troch položkách na strelnici urobila spolu len dve chyby, ale štvrtá jej nevyšla a so štyrmi chybami klesla na 65. pozíciu.

Najbližšie sa biatlonistky predstavia v Geile v piatok, keď na ne čakajú rýchlostné preteky na 7,5 km. Muži majú ešte v stredu pred sebou vytrvalostné preteky na 20 km aj so slovenským duom Šimon Adamov a Maxim Mejtský.