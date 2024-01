Nechutný prípad z biatlonového tímu. Elitnú pretekárku obťažoval český servisman

NEW YORK. Americkú biatlonistku Joanne Reidovú sexuálne obťažoval počas pretekov Svetového pohára jej servisman Petr Garabík.

Uviedlo to Americké centrum pre bezpečný šport (U.S. Center for SafeSport). Bývalého českého reprezentanta suspendovali na šesť mesiacov a dostal podmienku do decembra 2024. Informovala o tom agentúra AP.

Tridsaťjedenročná Reidová štartovala na dvoch ZOH v Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022. Predstavila sa aj na piatich MS (2017, 2019, 2020, 2021 a 2023).