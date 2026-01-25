V hromadných pretekoch bola zo Sloveniek najlepšia Straková, zlato pre Lotyšsku

MEJ - preteky junioriek s hromadným štartom na 9 km:
1.
Estere Volfová
Lotyšsko
27:00,6 min (1)
2.
Tetjana Tarasjuková
Ukrajina
+3,1 s (0)
3.
Greta Lindqvistová-Seldahlová
Švédsko
+1:12,4 (2)
Slovenské biatlonistky nerozšírili na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre medailovú zbierku.
V hromadných pretekoch na 9 km sa najvyššie z pätice zástupkyň na štarte umiestnila Michaela Straková, s tromi chybami ju klasifikovali na 12. priečke.
Do druhej desiatky sa ešte dostala Tamara Molentová, tri trestné okruhy znamenali 19. pozíciu. Zlato získala Lotyška Estere Volfová.
Veronika Michalechová prišla do cieľa na 28. mieste, Ema Zvarová sa umiestnila na 53. pozícii a Eliška Molnárová finišovala na 59. priečke.