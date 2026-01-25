V hromadných pretekoch bola zo Sloveniek najlepšia Straková, zlato pre Lotyšsku

Michaela Straková počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026.
Michaela Straková počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
TASR|25. jan 2026 o 11:54
ShareTweet0

Na štarte bolo päť Sloveniek.

MEJ - preteky junioriek s hromadným štartom na 9 km:

1.

Estere Volfová

Lotyšsko

27:00,6 min (1)

2.

Tetjana Tarasjuková

Ukrajina

+3,1 s (0)

3.

Greta Lindqvistová-Seldahlová

Švédsko

+1:12,4 (2)

Slovenské biatlonistky nerozšírili na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre medailovú zbierku.

V hromadných pretekoch na 9 km sa najvyššie z pätice zástupkyň na štarte umiestnila Michaela Straková, s tromi chybami ju klasifikovali na 12. priečke.

Do druhej desiatky sa ešte dostala Tamara Molentová, tri trestné okruhy znamenali 19. pozíciu. Zlato získala Lotyška Estere Volfová.

Veronika Michalechová prišla do cieľa na 28. mieste, Ema Zvarová sa umiestnila na 53. pozícii a Eliška Molnárová finišovala na 59. priečke.

Biatlon

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Bátovská Fialková dala na rady lekára. V Novom Meste vynechá generálku na ZOH
dnes 12:24
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»V hromadných pretekoch bola zo Sloveniek najlepšia Straková, zlato pre Lotyšsku