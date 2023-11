Biatlonistom musia pomôcť juniori. Už v úvode sezóny vytiahnu veľký talent

Práve Remeňové by mohli bojovať o bodované umiestnenia a mali by byť líderkami reprezentácie, no výsledky sestier Fialkových ešte nedokážu nahradiť.

„Mala som možnosť si pozíciu líderky vyskúšať už počas majstrovstiev sveta v letnom biatlone v Osrblí a cítila som obrovskú zodpovednosť. Je to pre nás so sestrou niečo nové, pretože momentálne nie je nikto, kto by to ťahal. Táto zodpovednosť spadla na nás, a robíme všetko pre to, aby sme to ukázali, že časom budeme schopné byť líderkami tímu,“ reagovala Mária Remeňová v rozhovore pre Sportnet.

Napriek tomu, že žien je v reprezentačnom tíme oveľa viac, ukazuje sa, že i tak je rovnováha veľmi krehká. Stačí, že jedna zo štvorice má zdravotné problémy a ženy majú problém postaviť štafetu.

Škola zvládania tlaku

Ukazuje sa to hneď na prvých pretekoch sezóny.