Nečakali, že budú líderkami tak skoro. Popasujeme sa s tým, vraví Mária Remeňová

Keď spolu so sestrou vstupovali do veľkého biatlonu patrili medzi veľké nádeje. Vo Svetovom pohári odjazdila MÁRIA REMEŇOVÁ spolu so sestrou Zuzanou len dve sezóny a už sa obe dostali do pozície líderiek reprezentácie. Zo ženskej reprezentácie totiž vypadli dve najväčšie opory - sestry Fialkové. Ivona ukončila kariéru a Paulína Bátovská Fialková čaká narodenie potomka. "Bude to ťažké, pretože baby boli pilierom slovenského tímu a tvorili dôležitý základ. Ale je čas ísť ďalej a posúvať slovenský biatlon, čo najvyššie," vraví Mária Remeňová.



Vrcholový šport je mentálne vyčerpávajúci. Dokázali ste v lete vypnúť od biatlonu? Dokázala. Mala som pár dní voľna a strávila som ich pri mori. Do štartu novej sezóny ostáva pár dní. Je toto pre biatlonistov veľmi stresujúce obdobie? Nie je to také stresujúce. Nejaký síce pociťujeme, ale predsa sa viac teším, pretože o pár dní začína sezóna.

Tréningové metódy sa stále posúvajú a prichádza niečo nové. Skúsili ste aj vy v príprave niečo nové? Zopár vecí sme upravili. Najmä sme sa však venovali rytmu streľby. Kde sa pripravujete na začiatok Svetového pohára? Momentálne sa nachádzame vo švédskom stredisku Idre Fjäll. Naša záverečná príprava vyzerá, že prvých pár dní sme sa rozlyžovali, a nasledujúce dni sa zameriavame na komplexnú streľbu a streľbu po zádychaní pri vyššej tepovej frekvencii. Aké sú vo Švédsku snehové podmienky? Výborné, keďže švédska reprezentácia tu mala pred pár dňami nominačné preteky. Lyžuje sa tu v podstate od konca októbra.

Sestry Mária a Zuzana Remeňové. (Autor: Facebook Slovenský biathlon)

Jednou z veľkých noviniek sezóny je zákaz používania fluórových voskov. Ako to podľa vás ovplyvní súťaže? Na túto otázku sa mi odpovedá ťažko, pretože na to nie som odborník. Máme na to servismanov. Uvidíme, čo táto zmena prinesie. Na pretekoch Nórskeho pohára v Sjusoene sa napríklad stalo, že Nóri nemali konkurenciu a všetci boli oveľa rýchlejší ako súperi. Môžu byť podobné rozdiely podľa vás medzi reprezentáciami aj vo Svetovom pohári? Zachytila som to, pretože biatlon sledujem a nórska reprezentácia už dlho ukazuje, že je trošku ďalej ako iné krajiny. Ja sa sústreďujem sa na seba a svoj progres.

Hoci máte so sestrou 23 rokov, v podstate budete v tejto sezóne už líderkami reprezentácie. Ako to vnímate? Mala som možnosť si to vyskúšať už počas majstrovstiev sveta v letnom biatlone v Osrblí a cítila som obrovskú zodpovednosť. Je to pre nás so sestrou niečo nové, pretože momentálne nie je nikto, kto by to ťahal. Táto zodpovednosť spadla na nás, a robíme všetko pre to, aby sme to ukázali, že časom budeme schopné byť líderkami tímu.