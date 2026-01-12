Nastúpia prvýkrát po tragickom úmrtí krajana. Botn ho našiel v hotelovej izbe

Obaja figurujú v nominácii na podujatie v nemeckom Ruhpoldingu.

Prvýkrát od smrti nórskeho biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena sa jeho reprezentační kolegovia Johan-Olav Botn a Sturla Holm Lägreid postavia na štart pretekov Svetového pohára. Obaja figurujú v nominácii na podujatie v nemeckom Ruhpoldingu. 

Botn našiel 26-ročného Bakkena mŕtveho 23. decembra v jeho hotelovej izbe v talianskom Lavaze. Reprezentant Nórska sa mal pripravovať v rámci predolympijského tréningového kempu. V hotelovej izbe ho našli s maskou na tréning vo vysokej nadmorskej výške.

V Ruhpoldingu (14. - 18. januára) budú viaceré reprezentačné tímy interne bojovať o miesta na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Informovala agentúra DPA.

