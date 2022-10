Streľbu len napodobňujú. V Rusku sa uskutočnil biatlon bez streľby

Pred pár dňami sa v Udmurtsku uskutočnil Pohár Michaila Tkačeka v letnom biatlone. Juniori a juniorky síce vybehli na trať s malokalibrovkami, no bez nábojov. Okolo strelnice len prebehli.

BRATISLAVA. Biatlon sa skladá z dvoch disciplín - behu na lyžiach a streľby. Pokiaľ sa jedna z týchto disciplín nekoná, nemalo by ísť o biatlon. To však neplatí v Rusku.

„Zatiaľ je to však prvý podobný prípad.“

„Mali ten nákup riešiť v predstihu. Je smutné, že sa na preteky dostatočne nepripravili. Je to veľká škoda,“ vyjadril sa k pretekom prezident Ruského zväzu biatlonu Viktor Majgurov.

Víťazka pretekov Zlata Bolotovová je bývalá bežkyňa na lyžiach. Z víťazstva vraj nemala takú radosť, pretože chcela vedieť, či sa po streleckej stránke od posledných pretekov zlepšila. Tá jej robila naposledy problémy.

„Skôr to prebehlo ako tréning rýchlosti. Hoci v biatlone si musíte vedieť rozložiť sily a na strelnicu prísť v pokoji. Naopak na bežeckých pretekoch nepoľavujete a idete až do cieľa. Bolo zvláštne prebehnúť okolo strelnice,“ opisovala Bolotovová pre championat.com.

Náboje do malokalibroviek teraz v biatlonovom areáli v Iževsku nemajú. A ostane to tak zrejme až do polovice novembra. Aspoň na tak dlho dohadujú lehotu na objednanie a dodanie nábojov.

„Teraz sa pripravujeme ako bežci na lyžiach. Na strelnicu chodíme a berieme pušku do rúk, no streľbu len imitujeme. Lenže zo skúsenosti viem, že pokiaľ len trénujete a nestrieľate, vaša streľba sa zhorší,“ doplnila Bolotovová.

Medzinárodná biatlonová únia predĺžila suspendáciu Ruska aj Bieloruska na svetových podujatiach na ďalšiu sezónu. V Rusku preto plánujú organizovať Pohár priateľstva s Bielorusmi.