Kuzminová ani Bátovská Fialková so svojim výkonom neboli spokojné. V stíhačke si veria

NOVÉ MESTO NA MORAVE. Slovenské biatlonistky Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová neboli spokojné so svojimi výkonmi v piatkovom šprinte, no obe sa prebojovali do stíhačky, v ktorej chcú zabojovať a vylepšiť umiestnenie.

V úvodných pretekoch žien v Novom Meste na Morave minuli zhode po tri terče a skončili na 46., respektíve 55. mieste.