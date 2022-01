Biatlonistom na strelnici fučí a teplota klesá k bodu, kedy sa rušia súťaže

Do Pekingu v týchto dňoch prilietajú účastníci hier. Ich prvý dojem po príchode na športoviská je často, že všetko je prázdne. Hotely, parkoviská, cesty.

PEKING, BRATISLAVA. Keď Čína získala usporiadanie olympijských hier, pustila sa do budovania infraštruktúry pre desiatky tisíc fanúšikov, novinárov, funkcionárov a športovcov. Organizátori všetko postavili, lenže pre svetovú pandémiu ostane väčšina infraštruktúry nevyužitá.

Stredisko je pritom v nadmorskej výške 1670 metrov. To je takmer identické s talianskou Anterselvou. Pohľad na okolité zalesnené kopce bez snehu je zvláštny a na prvý pohľad nepripomína zimné stredisko. Aj sneh, ktorý je na športoviskách, je umelý, nie prírodný.

„Keď sme prišli, slnko ešte svietilo a ešte sme sa cítili komfortne, hoci bolo mínus 8 stupňov. Mráz som až tak nevnímal. Lenže hneď ako slnko zapadlo, veľmi sa ochladilo a cítil som to po celom tele. Behom chvíľky bolo mínu 18. Vzhľadom na to, že súťaže sa majú konať večer, dúfam, že si na to trochu zvyknem,“ hovorí Pidručnyj.

Fúka v poryvoch

Podobná arktická zima bola aj počas predchádzajúcej olympiády v Pjongčangu, kde sa pocitová teplota pohybovala aj okolo mínus 20 stupňov. Všetky súťaže sa uskutočnili podľa programu.

Súťaž sa musí presunúť alebo zrušiť pokiaľ klesne teplota pod mínus 20 stupňov Celzia.

Aj v Čchang Ťia-kchou umocňuje pocit chladu vietor, ktorý tu zvykne duť.

„Vietor prichádza často v poryvoch. Nemení smer, ale silu,“ vraví pre Match TV ruský tréner Nikolaj Zagurskij. „Počas tréningu začalo strieľať päť dievčat a všetky minuli piaty výstrel úplne rovnako, pretože v tom momente prestalo fúkať,“ opisuje.