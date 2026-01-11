Urobila takú chybu, že sa až zľakla. Aj v 41 rokoch však Kuzminová naháňa tie najlepšie

Nemecký Oberhof nepatrí medzi biatlonistkami k najobľúbenejším strediskám. Je to kvôli tamojším často mrazivým alebo veterným podmienkam.
Češka Lucie Charvátová sa vtipne vyjadrila, že jej najlepšia spomienka na Oberhof je tá, keď bolo celé podujatie presunuté do Ruhpoldingu.
Na tohoročné preteky v Durínskom lese však bude rada spomínať Anastasia Kuzminová, ktorá dosiahla najlepšie výsledky od svojho návratu k biatlonu.
Od štvrtka do nedele predviedla tri kvalitné výkony, ktoré však ešte majú rezervy a sú prísľubom aj pred blížiacimi sa olympijskými hrami.
Atakovala najlepšiu päťku
Po 20. mieste v šprinte a dobre odvedenej práci v ženskej štafete, sa v nedeľu postavila na štart stíhacích pretekov, v ktorých siahala po výraznom posune.
Vynikajúco jej vyšiel najmä druhý z piatich okruhov. Dosiahla v ňom tretí najlepší bežecký čas, zakončila ho presnou a rýchlou streľbou a v polovici pretekov bola deviata s malým odstupom na top 5.
Na rozdiel od šprintu ju však tentokrát nepodržala streľba v stoji a tri chyby z desiatich výstrelov znamenali prepad na 19. priečku v cieli.
V bezprostrednom rozhovore po pretekoch tak mala zmiešané pocity. Vedela, že jej najlepší výsledok v sezóne mohol mať ešte väčší cveng.
"Určite to mohlo skončiť oveľa lepšie. Bežecky môžem byť spokojná, keďže som sa dokázala potiahnuť s dievčatami a tiež ich aj predbiehať.
Prvá stojka však nebola rozvážna, ale zbytočne nervózna. Verím, že to nebudúce napravím, pretože pri dobrej streľbe sa dá krásne posunúť dopredu," povedala Kuzminová pre Slovenský biatlonový zväz.
Bežecky predstihla známe mená
Kuzminovej sa stalo niečo podobné aj v sobotnej štafete. Vtedy priznala, že bola až premotivovaná, keďže bojovala o priebežné prvé miesto.
Tentokrát však nemala pri streľbách v stoji náhradné náboje a celkovo 450 metrov v trestnom kole ju odsunuli na koniec druhej desiatky.
Paradoxne, azda najvýraznejšiu streleckú chybu spravila pri úvodnej ležke. Podľa jej slov sa až zľakla, keď videla, ako veľmi nepresne zacielila.
"Zrejme to bola nejaká strhnutá rana. Keď pretekárka mieri, tak stláča spúšť postupne a niekedy ju stačí silnejšie a náboj vyjde skôr ako by mal.
Výsledkom toho sú naozaj veľmi nepresné výstrely," zhodnotila v štúdiu STVR bývalá slovenská reprezentantka Ivona Zvaríková.
Následne napriek štyrom streleckým chybám vyzdvihla na výkone Kuzminovej pozitíva, medzi ktoré sa radí najmä desiaty najlepší bežecký čas.
Trojnásobná olympijská víťazka bežala na úrovni víťaznej Elviry Öbergovej a lepšie ako Kirkeeideová, Minkkinenová, Preussová či Simonová.
"Pri takomto behu mohla byť Nasťa vyššie. Je to však veľké povzbudenie do ďalších Svetových pohárov. Držať v 41 rokoch krok s týmito pretekárkami je obdivuhodné," doplnila expertka STVR.
Aj samotná Kuzminová povedala, že z Oberhofu neodchádza smutná, ale spokojná. "Presne viem, čo mám robiť ďalej," uviedla skúsená biatlonistka.
Súboj v cieľovej rovinke
Nedeľné stíhacie preteky priniesli v závere aj sympatický súboj sestier Remeňových, z ktorých mala v cieľovej rovinke o niečo viac síl Mária.
So Zuzanou prvýkrát spolu bodovali vo Svetovom pohári, ale v stíhačke si 34., respektíve 37. miesto neudržali. Obe urobili na strelnici päť chýb, rýchlo stratili kontakt a napokon bojovali len o 52. miesto.
"Boli by sme radi, keby sme išli spolu na popredných pozíciách. Na druhej ležke bol veľký chaos, musela som si odratúvať, kde vlastne mám ísť strieľať a možno aj z toho premenili tri chyby," povedala Mária Remeňová.
Jej sestra si pochvaľovala, že bežecky dokázala stíhať s Nórkou Ingrid Landmark Tandrevoldovou, no strelecky vie, že to nebolo ideálne:
"Som vďačná za každý štart vo SP. Vidím, že na to mám, ale na streľbe musím popracovať. Podmienky boli pre všetky rovnaké a dalo sa to zvládnuť."
Po pretekoch mohli byť napokon najšťastnejšie iné sestry. Kým Elvira Öbergová dosiahla 12. víťazstvo v elitnom seriáli, Hanna finišovala tretia.
"Som veľmi šťastná, že som všetky predstihla, najmä vďaka streľbe v stoji. V cieli mi tréner povedal, že Hanna bojuje o pódium. Vtedy je ťažké zdolať ju a je pekné, že môžeme spolu oslavovať," povedala Elvira.
Kombinácia štafeta, šprint a stíhacie preteky je na programe aj budúci týždeň v nemeckom Ruhpoldingu, kde by sa mali v slovenských farbách predstaviť aj Paulína Bátovská Fialková a tiež Emma Kapustová.