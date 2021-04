Marca útočí na trénera: Benzema? Neodpustiteľný zločin sa musí skončiť

„Londýnska Chelsea nás v úvode vytancovala, ale Benzema zapol automatického pilota mágie,“ doplnil šéfredaktor denníka AS Tomás Roncero.

Hostia z Londýna v prvom polčase favorita totálne zaskočili, vytvorili si niekoľko šancí, no presadil sa iba Američan Christian Pulišič.

„Keď som pred bránkou, nepremýšľam, ako zakončím. Nemáte čas myslieť na to, čo spravíte. Musíte zostať pokojný a veriť svojmu inštinktu. Priznávam, gólmi som posadnutý,“ dodal Benzema.

Nezavolal ho na domáce EURO 2016 ani MS 2018 do Ruska, kde Francúzi získali historicky druhý titul.

„Neporovnávajte formulu 1 s motokárou, a to som ešte veľmi slušný. Ja som tá formula,“ vyhlásil Benzema cez Instagram.

Pre Francúza to bol 71. gól v Lige majstrov, vďaka čomu vyrovnal zápis klubovej legendy Realu Madrid Raúla Gonzáleza.

Benzema sa stal nežiaducou osobou najmä po prevalení sa kauzy s jeho údajným vydieraním bývalého reprezentačného kolegu Mathieua Valbuenu ešte z júla 2014 v súvislosti s videonahrávkou so sexuálnym obsahom.

„Jeho výkon bol pôsobivý, čo ma vôbec neprekvapilo,“ chválil ho tréner Realu Zinedine Zidane.

Novinári boli zvedaví, čo Benzemovi pošeptal.

„Je to vec medzi ním a mnou, je to veľmi osobné a milujúce. V tom zmysle, že je to veľmi dobré,“ vravel Zidane.

Real vyrovnal z ničoho

„Trápili sme sa, ale žijeme. V druhom polčase sme boli oveľa lepší,“ pokračoval Zidane. Jeho trénersky rival Thomas Tuchel z Chelsea bol sklamaný.

„Zaslúžili sme si v prvom polčase vyhrať, pretože sme mali veľa šancí. Bohužiaľ, súper vyrovnal zo štandardnej situácie a takmer z ničoho. Inak sme mu nič nepovolili," analyzoval Tuchel.

Hnevala ho zrejme hlavne nepremenená šanca Tima Wernera.

„V druhej časti sme sa potom snažili byť v pokoji a sebaistí. Bolo to už ale veľmi taktické a začali sme byť trochu unavení. Musíme sa preto zmieriť s výsledkom 1:1,“ dodal Tuchel.