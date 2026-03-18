VIDEO: Venezuela oslavuje historický titul. Trump naznačil, že by sa mohla stať štátom USA

MS World Baseball Classic - finále
Venezuela - USA 3:2
Bejzbalisti Venezuely získali svoj prvý titul na prestížnom turnaji World Baseball Classic. V nočnom finálovom zápase v Miami zvíťazili nad hráčmi USA 3:2.
Venezuelčania viedli po siedmich inningoch 2:0. V tom ôsmom sa domácim hráčom podarilo vyrovnať vďaka homerunu Bryce Harpera, ale rozhodujúci bod zariadil v závere hry Eugenio Suarez.
Američania neuspeli vo finále druhýkrát za sebou, pred tromi rokmi podľahli šampióni z roku 2017 rovnako v Miami rovnakým výsledkom Japonsku.
Najužitočnejším hráčom WBC bol vyhlásený Maikel García, ktorý v treťom inningu poslal Venezuelu do vedenia 1:0. Hráč Kansas City Royals bol s desiatimi odpalmi najlepší na turnaji a pripísal si aj jeden homerun.
"U nás doma sa teraz bude oslavovať týždeň," povedal venezuelský tréner Omar López. A mal pravdu. V metropole Caracasu vypukli hneď po zápase búrlivé oslavy a dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila na stredu štátny sviatok.
"Nech žije Venezuela! Toto víťazstvo je dôkazom vášne, talentu a jednoty, ktoré sú nám vlastné. Je to úspech, ktorý zostane v srdci nášho národa naveky, "uviedla Rodríguezová.
Krajinu vedie po zvrhnutí autoritárskeho vodcu Nicolása Madura, ktorého začiatkom roka zajala americká armáda a dopravila do New Yorku, kde má byť aj s manželkou súdený za údajné zapojenie do medzinárodného obchodu s drogami.
Americký prezident Donald Trump už pred finále napísal na svojej platforme TruthSocial, že sa toho Venezuele v poslednom čase veľa podarilo a naznačil, že by sa mohla stať 51. štátom USA. To zopakoval aj po finále odkazom "štátnosť".
Až ako člen realizačného tímu Venezuely sa dočkal víťazstva Miguel Cabrera, ktorý ako jediný hráč štartoval na všetkých piatich predchádzajúcich ročníkoch World Baseball Classic. Štyridsaťdvaročná legenda má za sebou 21 sezón v MLB.
Českí baseballisti pri druhej účasti medzi svetovou elitou ani raz nevyhrali. V C-skupine v Tokiu skončili na poslednom piatom mieste a o štart v siedmom ročníku budú musieť bojovať v kvalifikácii.