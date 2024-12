Prvá akcia svojho druhu v Európe. Bejzbalový turnaj dievčat priniesol nádherné zákroky a odpaly

BRATISLAVA. Netradičný medzinárodný bejzbalový turnaj sa uskutočnil v sobotu v Bratislave.

Prvýkrát v Európe si zmerali sily dievčenské tímy bejzbalistiek do desiatich rokov v desiatich zápasoch akcie „Baseball is for girls too“ ( Bejzbal je aj pre dievčatá).

Do hlavného mesta Slovenska sa tak zbehlo celkom päť celkov a viac než šesťdesiat mladých hráčok bejzbalu. Okrem domácej Bratislavy Panthers prijali pozvanie dievčatá z Trnavy, dva tímy z Rakúska a jedno maďarské mužstvo.