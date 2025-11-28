Švédska dominancia v úvodných pretekoch sezóny. Obhajkyňa zaostala

Beh na lyžiach - Svetový pohár 2025/26
ženy - 10 km klasicky:
1.
Frida Karlssonová
Švédsko
25:31,8 min
2.
Heidi Wengová
Nórsko
+10,5 s
3.
Moa Ilarová
Švédsko
+18,3 s
4.
Ebba Anderssonová
Švédsko
+21,2 s
5.
Jessica Digginsová
USA
+27,6 s
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová triumfovala na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke v disciplíne 10 km klasicky.
Dvadsaťšesťročná Švédka uspela na úvodnom podujatí nového ročníka časom 25:31,8 min, na druhej priečke sa umiestnila Nórka Heidi Wengová (+10,5 s) a tretiu klasifikovali Švédku Moa Ilarovú (+18,3).
Prvá zastávka sa obišla bez slovenskej účasti, reprezentanti naskočia do kolotoča Svetového pohára najskôr v polovici decembra vo švajčiarskom Davose.
„Užila som si to. Bola som mimoriadne koncentrovaná na to, ako som išla. Úprimne neviem, čo sa zmenilo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Je preto fajn, že som dobre vnímala svoju formu, ktorá je celkom fajn.
Potrénovali sme na veciach, u ktorých sme si mysleli, že sú najviac potrebné, takže som nemala žiaden stres. Necielila som konkrétne na tieto preteky, ale je veľmi fajn nastúpiť, keď vás telo poslúcha,“ uviedla v televíznom rozhovore Karlssonová.
Reprezentantke Švédska sa podarilo obhájiť minuloročný triumf, celkovo to bolo jej 13. kariérne víťazstvo v SP.
Úvodnú métu na trati zloženej z dvoch päťkilometrových okruhov stanovila Nórka Julie Bjervig Drivenesová časom 26:22,5 min. Dlhú dobu držala pozíciu líderky na medzičasoch, neskôr sa dostávali k slovu očakávané favoritky na triumf.
Konkurencii však odskočila Karlssonová, po pomalšom prvom okruhu pridala v druhej polovici do tempa a postupne svoj náskok navyšovala. Ostatné pretekárky sa jej napokon nedokázali výraznejšie priblížiť.
Obhajkyňa celkového prvenstva Američanka Jessie Digginsová odštartovala svoju poslednú sezónu v seriáli SP piatou priečkou (+27,6).