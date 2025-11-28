Švédska dominancia v úvodných pretekoch sezóny. Obhajkyňa zaostala

Frida Karlssonová zo Švédska vyhrala v Ruke.
Frida Karlssonová zo Švédska vyhrala v Ruke. (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
TASR|28. nov 2025 o 11:52
Prvá zastávka sa obišla bez slovenskej účasti.

Beh na lyžiach - Svetový pohár 2025/26

ženy - 10 km klasicky:

1.

Frida Karlssonová 

Švédsko

25:31,8 min

2.

Heidi Wengová

Nórsko

+10,5 s

3.

Moa Ilarová

Švédsko

+18,3 s

4.

Ebba Anderssonová

Švédsko

+21,2 s

5.

Jessica Digginsová

USA

+27,6 s

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová triumfovala na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke v disciplíne 10 km klasicky.

Dvadsaťšesťročná Švédka uspela na úvodnom podujatí nového ročníka časom 25:31,8 min, na druhej priečke sa umiestnila Nórka Heidi Wengová (+10,5 s) a tretiu klasifikovali Švédku Moa Ilarovú (+18,3). 

Prvá zastávka sa obišla bez slovenskej účasti, reprezentanti naskočia do kolotoča Svetového pohára najskôr v polovici decembra vo švajčiarskom Davose.

„Užila som si to. Bola som mimoriadne koncentrovaná na to, ako som išla. Úprimne neviem, čo sa zmenilo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Je preto fajn, že som dobre vnímala svoju formu, ktorá je celkom fajn.

Potrénovali sme na veciach, u ktorých sme si mysleli, že sú najviac potrebné, takže som nemala žiaden stres. Necielila som konkrétne na tieto preteky, ale je veľmi fajn nastúpiť, keď vás telo poslúcha,“ uviedla v televíznom rozhovore Karlssonová.

Reprezentantke Švédska sa podarilo obhájiť minuloročný triumf, celkovo to bolo jej 13. kariérne víťazstvo v SP. 

Úvodnú métu na trati zloženej z dvoch päťkilometrových okruhov stanovila Nórka Julie Bjervig Drivenesová časom 26:22,5 min. Dlhú dobu držala pozíciu líderky na medzičasoch, neskôr sa dostávali k slovu očakávané favoritky na triumf.

Konkurencii však odskočila Karlssonová, po pomalšom prvom okruhu pridala v druhej polovici do tempa a postupne svoj náskok navyšovala. Ostatné pretekárky sa jej napokon nedokázali výraznejšie priblížiť. 

Obhajkyňa celkového prvenstva Američanka Jessie Digginsová odštartovala svoju poslednú sezónu v seriáli SP piatou priečkou (+27,6).

