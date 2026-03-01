Nórka sa dočkala po štyroch rokoch. V špurte zdolala líderku celkového poradia seriálu

Nórska bežkyňa na lyžiach Heidi Wengová sa stala víťazkou nedeľného skiatlonu Svetového pohára vo švédskom Falune. Triumfu v SP sa dočkala po štyroch rokoch.
V špurte vedúcej trojice zdolala o jedinú desatinu sekundy líderku celkového poradia seriálu Američanku Jessicu Digginsovú. Tretia priečka patrila úradujúcej olympijskej šampiónke v tejto disciplíne Švédke Fride Karlssonovej (+0,9).
Tridsaťštyriročná veteránka Wengová zaznamenala vôbec prvý triumf v sezóne a 14. v kariére. Digginsovú zdolala prekvapujúco, keďže šprint na rozdiel od Američanky nepatrí medzi jej silné stránky.
Potvrdilo sa však, že rýchly finiš po absolvovaní 20 kilometrov je niečo iné ako klasický šprint.
VIDEO: Záver ženského skiatlonu
Digginsová utrpela ďalšiu ranu po tom, čo v skiatlone nezískala medailu na ZOH 2026, hoci bola adeptkou na cenný kov.
Nechala si však odísť súperky na klasickom okruhu a dobehla napokon na 8. priečke. Napriek tomu sa priblížila k zisku veľkého krištáľového glóbusu v sezóne, ktorá by mali byť jej posledná.