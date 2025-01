Náročné podmienky sadli najlepšie švédskemu pretekárovi, oslavuje premiérový triumf

Poromaa si pripísal premiérové prvenstvo v najprestížnejšom seriáli, Karlssonová preteky ovládla a do cieľa prišla s náskokom 1,5 minúty pred súperkami.

Muž v červenom drese pre najlepšieho vytrvalca sezóny Krüger zachytil oba útoky, no v špurte už nestíhal.

Dvadsaťštyriročný Švéd sa dočkal víťazstva, keď predtým mal na konte päť pódiových umiestnení bez triumfu.

"Úžasné. Dlho som na to čakal. Dnes som konečne mal výborný deň a prišlo to. Veľa to pre mňa znamená," tešil sa po pretekoch podľa FIS.com.

Líder celkového poradia Svetového pohára Nór Johannes Kläbo neštartoval, rovnako ako obhajca veľkého krištáľového glóbusu Harald Amundsen, ktorý pre chorobu odstúpil z Tour de Ski.