Elitná Američanka nemala konkurenciu. Prestížne podujatie vyhrala suverénnym spôsobom

Jessie Digginsová sa teší z triumfu.
Jessie Digginsová sa teší z triumfu. (Autor: TASR/AP)
1. jan 2026 o 13:50
V sezóne zaznamenala tretie víťazstvo a upevnila si vedúcu pozíciu aj v boji o veľký krištáľový glóbus.

Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová suverénnym spôsobom triumfovala vo štvrtkovej 4. etape Tour de Ski.

V stíhacích pretekoch klasickou technikou na 20 km v talianskom Dobbiacu za ňou o 1:35,2 min zaostala druhá Švédka Moa Ilarová, ktorá o tri desatiny predstihla tretiu Rakúšanku Teresu Stadloberovú.

Digginsová sa výrazne priblížila k celkovému prvenstvu, k čomu prispel aj fakt, že druhá v poradí po 3. etape a víťazka desiatky klasicky s intervalovým štartom Nórka Astrid Slindová na štart nenastúpila pre chorobu.

Američanka tak vyrazila na trať za ideálnych podmienok v slnečnom a mrazivom počasí s náskokom jednej minúty pred Ilarovou a dokázala ho ešte zveľadiť.

Švédska primárne šprintérka sa sústredila na boj o druhé miesto so skúsenou vytrvalkyňou Stadloberovou a na cieľovej rovinke ju dokázala zdolať.

Digginsová nadviazala na víťazstvo v predchádzajúcej etape, vo všetkých štyroch neskončila horšie ako štvrtá.

