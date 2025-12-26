Prestížne bežecké podujatie bude aj so Slovákmi. Záverečné etapy však vynechajú

Šesť etáp v priebehu ôsmich dní v dvoch talianskych strediskách má v itinerári jubilejný 20. ročník prestížnej série v behu na lyžiach Tour de Ski.
V nedeľu odštartuje v Dobbiacu aj s dvojicou slovenských reprezentantov - Peter Hinds a Jáchym Cenek absolvujú na podujatí prvé štyri etapy.
Okrem Dobbiaca (Toblach) sa terajšia edícia Tour de Ski pôjde vo Val di Fiemme, kde ako zvyčajne vyvrcholí legandárnym záverečným stúpaním na zjazdovke Olimpia v Alpe Cermis.
O konečnom poradí sa v záverečný deň rozhodne na náročnej 10-kilometrovej trati s hromadným štartom.
V pozícii lídrov Svetového pohára nastúpia obhajcovia veľkých glóbusov Johannes Hösflot Kläbo z Nórska a Američanka Jessie Digginsová.
Slovenskí reprezentanti vynechali v olympijskej sezóne prvé dve zastávky Svetového pohára na severe Európy a naskočili doň až v polovici decembra vo švajčiarskom Davose.
V šprinte sa však ani jeden z trojice Peter Hinds, Matej Horniak a Andrej Renda nedostal z kvalifikácie medzi elitnú tridsiatku a na 10 km voľne bol najvyššie Hinds až na 84. priečke.
„Na Tour de Ski si dávame za cieľ zabojovať v niektorej z etáp o umiestnenie do najlepšej päťdesiatky. Je to pre nás dôležitý medzník, ktorý chceme konečne prekonať.
Pôjdeme len prvé štyri etapy v Dobbiacu, potom zamierime späť domov. Ďalšie preteky nášho družstva budú na FESA Cupe v Oberwiesenthale, kde sa rozhodne o nomináciách na nadchádzajúce januárové Svetové poháre v Oberhofe a Gomse,“ uviedol pre TASR tréner slovenského reprezentačného tímu Jan Franc.
Víťazi mužskej i ženskej kategórie na Tour de Ski získajú odmenu 80.000 eur. Vlani v celkovej klasifikácii TdS triumfovali Nóri Johannes Hösflot Kläbo a Therese Johaugová, ktorá už ukončila kariéru.
Program Tour de Ski 2025/2026
1. etapa - nedeľa 28. decembra (Dobbiaco):
- 11.45 kvalifikácia šprintu voľne m+ž
- 14.15 finálová časť šprintu voľne m+ž
2. etapa - pondelok 29. decembra (Dobbiaco):
- 11.45 muži 10 km klasicky
- 14.45 ženy 10 km klasicky
3. etapa - streda 31. decembra (Dobbiaco):
- 11.30 muži 5 km voľne s hromadným štartom
- 14.30 ženy 5 km voľne s hromadným štartom
4. etapa - štvrtok 1. januára (Dobbiaco):
- 10.30 muži 20 km stíhačka klasicky
- 12.30 ženy 20 km stíhačka klasicky
5. etapa - sobota 3. januára (Val di Fiemme):
- 12.15 kvalifikácia šprintu klasicky m+ž
- 14.45 finálová časť šprintu klasicky m+ž
6. etapa - nedeľa 4. januára (Val di Fiemme):
- 11.30 muži záverečné stúpanie 10 km voľne s hromadným štartom
- 15.30 ženy záverečné stúpanie 10 km voľne s hromadným štartom