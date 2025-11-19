Hviezdna Američanka urobila závažné rozhodnutie. Podľa mňa je správne, hovorí

RUKA. Olympijská šampiónka v behu na lyžiach Jessie Digginsová ukončí po tejto sezóne kariéru.
Tridsaťštyriročná dvojnásobná majsterka sveta, ktorá bude v zime s vrcholom na hrách pod piatimi kruhmi v Miláne a Cortine d’Ampezzo okrem iného obhajovať prvenstvo vo Svetovom pohári, oznámila svoje rozhodnutie na Instagrame.
„Bude ťažké opustiť tento šport a tím, ktoré tak veľmi milujem, zároveň však v srdci cítim, že je to správne a že bude vzrušujúce začať novú kapitolu života,“ napísala hviezdna Američanka v príspevku.
„Lyžovanie mi dalo viac radosti, výziev, odvahy a pocitu spolupatričnosti, než som si kedy dokázala predstaviť, a preto chcem vziať vás všetkých do toho posledného roku so sebou,“ dodala.
Svetový pohár v bežeckom lyžovaní začne sezónu budúci týždeň 28. novembra vo fínskom zimnom stredisku Ruka, vrcholom budú vo februári olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo. „Dám do tejto sezóny všetko, až do úplného konca vo finále v Lake Placid,“ odkázala.
Digginsová získala v roku 2018 v Pchjongčchangu olympijské zlato v tímovom šprinte, o štyri roky neskôr v Pekingu pridala striebro na 30 km voľne a bronz zo šprintu.
Na svetových šampionátoch získala prvú medailu v roku 2013, keď sa stala majsterkou sveta v tímovom šprinte, pred dvoma rokmi slávila zlato v pretekoch na 10 km voľným štýlom. V zbierke má aj ďalšie tri strieborné a dve bronzové medaily.
V minulej sezóne vybojovala tretíkrát v kariére krištáľový glóbus, keď obhájila víťazstvo vo Svetovom pohári. Predtým ovládla celkové hodnotenie seriálu ešte v roku 2021.