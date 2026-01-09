Kuzminovej syn na pódiu medzi juniormi. Technické trate sú moja výhoda, hovorí

Európsky pohár FESA
šprint klasickou technikou - výsledky, juniori:
1.
Quentin Lespine
Francúzsko
4:10,44 min.
2.
Suvi Minkkinenová
Francúzsko
4:12,35 min.
3.
Jelisej Kuzmin
Slovensko
4:14,13 min.
Slovenský reprezentant v behu na lyžiach Jelisej Kuzmin obsadil na podujatí Európskeho pohára FESA v rakúskom Seefelde tretie miesto medzi juniormi v šprinte klasickou technikou.
Na týchto pretekoch bojujú Slováci o miestenky na blížiace sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Kuzmin stratil v šesťčlennom finále na víťazného Francúza Quentina Lespina necelé štyri sekundy.
„V Seefelde sú veľmi technické trate, čo je pre mňa výhoda. Tak isto som mal veľmi dobre spravené lyže vďaka servisnému tímu,“ uviedol syn Anastasie Kuzminovej v tlačovej správe Zväzu slovenského lyžovania.
Slovensko má zatiaľ k dispozícii tri miestenky na ZOH v behu na lyžiach, dve medzi mužmi a jednu medzi ženami. Víkendové preteky s najvyššou pravdepodobnosťou rozhodnú o tom, ktorý z reprezentantov doplní Petra Hindsa, a ktorá reprezentantka sa taktiež predstaví na ZOH.
Uzávierka kvalifikačného procesu na ZOH zo strany Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) je naplánovaná na 18. januára.