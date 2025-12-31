Američanka oslavuje prvý triumf na Tour de Ski. Navýšila náskok v celkovom poradí

Jessica Digginsová.
Jessica Digginsová. (Autor: X/Sportowy Rytm Dnia)
TASR|31. dec 2025 o 16:05
ShareTweet0

Druhá finišovala Švédka Emma Ribomová (+5,5 s).

Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová triumfovala v tretej etape Tour de Ski. V talianskom Dobbiacu pokračovalo podujatie v stredu päťkilometrovými pretekmi voľne s hromadným štartom.

Druhá finišovala Švédka Emma Ribomová (+5,5 s) a na tretej priečke sa umiestnila jej krajanka Moa Ilarová (+6,9). Na čele priebežného poradia Tour de Ski navýšila Digginsová už svoj náskok na 50 sekúnd.

Tretia etapa mala parametre šprintu. Lyžiarky išli na trať v takzvaných vlnách po približne 20 pretekárkach podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári.

Už prvá skupinka ukázala, že potenciálnych favoritiek na pódium je veľa. Úvodnú časovú métu - 11:15,7 min. napokon stanovila dobrým finišom Švajčiarka Nadja Kälinová.

V ďalších „vlnách“ sa pridalo do tempa a rýchlosti, v tretej boli hlavné favoritky na triumf. Digginsová nasadila v tretej skupine od úvodu vysokú latku a po drvivom nástupe v koncovke si vybojovala časom 10:51,2 min. prvý etapový triumf na tohtoročnej Tour de Ski.

Jej prenasledovateľka Nórka Astrid Slindová stratila cez 11 sekúnd v boji o celkové prvenstvo, napokon ju klasifikovali na 12. mieste. Líderka priebežného poradia v šprinte Švédka Johanna Hagströmová zaostala za svojim očakávaniami, výsledkom bola až 64. priečka (+56,4).

Tour de Ski pokračuje vo štvrtok štvrtou etapou, ktorou je stíhačka na 20 km klasicky.

Beh na lyžiach

    Jessica Digginsová.
    Jessica Digginsová.
    Američanka oslavuje prvý triumf na Tour de Ski. Navýšila náskok v celkovom poradí
    dnes 16:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»Američanka oslavuje prvý triumf na Tour de Ski. Navýšila náskok v celkovom poradí