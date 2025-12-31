Američanka oslavuje prvý triumf na Tour de Ski. Navýšila náskok v celkovom poradí

Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová triumfovala v tretej etape Tour de Ski. V talianskom Dobbiacu pokračovalo podujatie v stredu päťkilometrovými pretekmi voľne s hromadným štartom.
Druhá finišovala Švédka Emma Ribomová (+5,5 s) a na tretej priečke sa umiestnila jej krajanka Moa Ilarová (+6,9). Na čele priebežného poradia Tour de Ski navýšila Digginsová už svoj náskok na 50 sekúnd.
Tretia etapa mala parametre šprintu. Lyžiarky išli na trať v takzvaných vlnách po približne 20 pretekárkach podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári.
Už prvá skupinka ukázala, že potenciálnych favoritiek na pódium je veľa. Úvodnú časovú métu - 11:15,7 min. napokon stanovila dobrým finišom Švajčiarka Nadja Kälinová.
V ďalších „vlnách“ sa pridalo do tempa a rýchlosti, v tretej boli hlavné favoritky na triumf. Digginsová nasadila v tretej skupine od úvodu vysokú latku a po drvivom nástupe v koncovke si vybojovala časom 10:51,2 min. prvý etapový triumf na tohtoročnej Tour de Ski.
Jej prenasledovateľka Nórka Astrid Slindová stratila cez 11 sekúnd v boji o celkové prvenstvo, napokon ju klasifikovali na 12. mieste. Líderka priebežného poradia v šprinte Švédka Johanna Hagströmová zaostala za svojim očakávaniami, výsledkom bola až 64. priečka (+56,4).
Tour de Ski pokračuje vo štvrtok štvrtou etapou, ktorou je stíhačka na 20 km klasicky.