Zomrela basketbalová legenda. V súťažnom zápase nepoznala pocit prehry

Uljana Semjonovová
Uljana Semjonovová (Autor: X/Latvian MFA|#StandWithUkraine)
ČTK|8. jan 2026 o 23:22
ShareTweet0

V roku 1993 bola ako prvá žena narodená mimo USA uvedená do basketbalovej Siene slávy.

V 73 rokoch zomrela legendárna basketbalistka Uljana Semjonovová, dvojnásobná olympijská víťazka, trojnásobná majsterka sveta a desaťnásobná európska šampiónka.

Dominantná pivotka vysoká 210 centimetrov počas 18 sezón v reprezentácii Sovietskeho zväzu v 70. a 80. rokoch minulého storočia nepoznala v súťažnom zápase jedinú prehru. O jej úmrtí informovala Lotyšská basketbalová únia.

Olympijské zlato získala Semjonovová v Montreale 1976 a Moskve 1980. Majsterkou sveta sa stala v rokoch 1971, 1975 a 1983. Dlhoročná opora TTT Riga sa radovala z 15 titulov majstra ZSSR a 11 triumfov v PMEZ, terajšej Európskej lige.

V roku 1993 bola ako prvá žena narodená mimo USA uvedená do basketbalovej Siene slávy v Springfielde.

Basketbal

Basketbal

    Uljana Semjonovová
    Uljana Semjonovová
    Zomrela basketbalová legenda. V súťažnom zápase nepoznala pocit prehry
    dnes 23:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Zomrela basketbalová legenda. V súťažnom zápase nepoznala pocit prehry