Zomrela basketbalová legenda. V súťažnom zápase nepoznala pocit prehry

V 73 rokoch zomrela legendárna basketbalistka Uljana Semjonovová, dvojnásobná olympijská víťazka, trojnásobná majsterka sveta a desaťnásobná európska šampiónka.
Dominantná pivotka vysoká 210 centimetrov počas 18 sezón v reprezentácii Sovietskeho zväzu v 70. a 80. rokoch minulého storočia nepoznala v súťažnom zápase jedinú prehru. O jej úmrtí informovala Lotyšská basketbalová únia.
Olympijské zlato získala Semjonovová v Montreale 1976 a Moskve 1980. Majsterkou sveta sa stala v rokoch 1971, 1975 a 1983. Dlhoročná opora TTT Riga sa radovala z 15 titulov majstra ZSSR a 11 triumfov v PMEZ, terajšej Európskej lige.
V roku 1993 bola ako prvá žena narodená mimo USA uvedená do basketbalovej Siene slávy v Springfielde.