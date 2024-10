Slovenky čakajú v kvalifikácii dôležité zápasy. Máme osobnosti, verí tréner

Momentálne sa snažíme vyberať to najlepšie, čo Slovensko má a s čo najlepšou športovou formou, plus, aby boli zdravé," povedal pre TASR kouč Sloveniek Martin Pospíšil.

Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Radka Stašová, Veronika Remenárová (obe Royal Castors Braine/Bel.), Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), Alexandra Buknová, Nataša Taušová, Alica Moravčíková (všetky Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR), Miroslava Mištinová (Casademont Zaragoza/Šp.), Stella Tarkovičová (AS Vicenza/Tal.), Ivana Jakubcová (Spar Girona/Šp.), Tereza Sedláková (CAB Estepona Jardin de la Costa del Sol/Šp.), Žofia Hruščáková (Beretta Familia Schio/Tal.), Rebeka Mikulášiková (InvestInTheWest ENEA Gorzów/Poľ.), Soňa Svetlíková (AE Sedis Basquet/Šp.)

"Ako už vieme, Barbora ukončila svoju reprezentačnú kariéru. Viackrát som s ňou hovoril, ale treba toto rozhodnutie rešpektovať. Samozrejme, nie je to potešujúce pre národný tím, pretože strácame hráčku veľkého kalibru a musíme sa s tým vysporiadať," uviedol reprezentačný tréner.

Na úvod vycestujú Slovenky na Island, ktorý zatiaľ v kvalifikácii čaká na víťazstvo. "Island má svoju kvalitu, doma dokázal hrať vyrovnaný zápas s Tureckom, takže ľahké to nebude. My sa chceme prezentovať svojim štýlom basketbalu, hrou a tímovosťou.

"Je to špecifické, posledné kvalifikačné zápasy sme hrali pred rokom v novembri. Každý tím si prejde určitými zmenami. Letná príprava bola veľmi dôležitá, aby sme spoznali ďalšie dievčatá, ktoré dostali šancu, preto to hodnotím pozitívne," vyjadril sa Pospíšil.

Novembrové dva zápasy majú pre všetkých veľký význam, pretože môžu výrazne prehovoriť do bojov o miesta na záverečný turnaj. Slovensko je zatiaľ v tabuľke F-skupiny na druhej pozícii s bilanciou jednej výhry a jednej prehry.

Veľká pozornosť však smeruje najmä k domácemu duelu s Tureckom, po veľmi dlhej odmlke budú mať fanúšikovia možnosť vidieť na domácej scéne reprezentačný tím žien. Navyše sa premiérovo predstavia v bratislavskej Gopass aréne.

"Pre nás, ženy, to bude premiérová možnosť zahrať si v Gopass aréne. Veľmi sa teším a dúfam, že príde čo najviac fanúšikov. Verím, že nám táto premiéra prinesie aj kúsok šťastia.

Turecko nehrá až taký rýchly basketbal, hrajú to možno viac na skúsenosti, jedna na jedna. Majú veľmi dobré hráčky, cez skúsenosti im to vychádza. Ja dúfam, že my budeme hrať rýchlo a agresívne, aby sa nám podarilo zvíťaziť,“ vyjadrila sa k tomuto súperovi pivotka Alica Moravčíková.