Slovenky pokračujú v boji o ME na Islande. Musíme ukázať svoju kvalitu, hovorí tréner

Musíme hrať tímový basketbal, jedna za druhú a dať do toho všetko. Myslím si, že basketbalová kvalita je na našej strane. Musíme dodržať pokyny, na ktorých sa dohodneme, to bude kľúčové," zdôraznila Dudášová.

"Hráme na Islande, takže o to náročnejšie to pre nás bude. Už v predchádzajúcej kvalifikácii sme sa mohli presvedčiť, že akékoľvek stretnutie u súpera je ťažké. Budú menšie, behavé a veľa strieľať za tri body. Potrebné budú špecifické riešenia v defenzíve, na to si bude potrebné dávať pozor.

V kvalifikáciách je vždy dôležité skóre vzhľadom ku kľúču k postupu na ME. Nechceme však momentálne na to myslieť, chceme sa čo najlepšie pripraviť na Island. Tabuľku môžeme rátať niekedy vo februári," vyjadril sa pre TASR tréner Slovenska.

"Island je veľmi nepríjemný, hlavne v domácom prostredí. Základná os hráčok síce hrá domácu ligu, ale majú svoju kvalitu. Ukázalo sa to pred rokom proti Turecku, ktorého sa celý zápas vytrápilo a bol to do konca vyrovnaný boj. K tomu sa ešte posilnili o naturalizovanú hráčku, Danielle Rodriguezovú. To im pomôže a o to budú silnejší.

Základom islandskej hry je streľba za tri body. Vždy, keď hrali dobre a vyrovnané stretnutia, tak toto bol kľúč k ich úspechu. Dôležité bude nepustiť ich k otvoreným strelám. My sa však koncentrujeme sami na seba, vieme čo môžeme očakávať.

Bude to špecifický basketbal, v ktorom budeme mať výškovú prevahu, ale súper bude bojovať o každú loptu. Bude to o tom, ako sa s tým vysporiadame," myslí si reprezentačný kouč.

Slovenky chcú mať situáciu vo svojich rukách, najmä keď v nedeľu budú doma čeliť Turecku.

"My musíme ukázať svoju kvalitu, hrať našu hru, využiť podkošový priestor a veci, ktoré vieme. Je jasné, že Island sa nám to bude snažiť zobrať, ale od nás bude závisieť to, ako sa vysporiadame s vecami, ktoré budeme mať stanovené," skonštatoval Pospíšil.

Stretnutie Islandu so Slovenskom odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.