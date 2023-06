Slovenky ukončili prípravu na ME prehrou, opäť tesne podľahli Česku

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Prípravu na šampionát sme zakončili dobrým zápasom v Prahe, s dobrým súperom. Prehrali sme o šesť bodov, ale všetko splnilo svoj účel.

Presne vieme, čo a ako chceme robiť. Ja verím, že teraz si dievčatá tri dni dobre mentálne a fyzicky oddýchnu od celej prípravy, aby sme prišli dobre nastavení a plní energie na posledný zraz. Verím, že predáme niečo z toho, čo je v nás."

Radka Stašová, hráčka Slovenska: "Oproti strede sme mali určite lepší vstup do zápasu, za čo sme veľmi radi, že sa nám to podarilo, pretože sme pred stretnutím na to kládli dôraz.

V celom priebehu to bolo určite vyrovnanejšie stretnutie, až na druhú štvrtinu, ktorú sme výraznejšie prehrali. Podarilo sa nám to stiahnuť, ale, žiaľ, na výhru to nestačilo. Myslím si, že nás tieto dva zápasy pred majstrovstvami Európy dobre preverili."