Prievidza nestačila na favorita, no zbrane neskladá. Je to hrateľné, verí tréner

ZÁHREB. S prehrou, ale s prijateľným osembodovým mankom (83:91) pred domácou odvetou odchádzali basketbalisti BC Prievidza z palubovky chorvátskej Cibony Záhreb v prvom zápase kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).
Zverencom trénera Garetha Murrayho nevyšiel podľa predstáv druhý polčas, v ktorom si súper zobral triumf do svojich rúk.
Pre oba tímy to bol prvý súťažný zápas v sezóne a z tohto pohľadu to bolo evidentné. Sedem zmien vedenia, viaceré bodové šnúry a tiež vyšší počet faulov.
„Je to náročný moment v sezóne z pohľadu oboch tímov, keďže majú za sebou prípravu a veľa informácií v rámci skautingu nebolo dostupných. Už začiatok ročníka môže napovedať o tom, ako sa sezóna bude uberať. Vedeli sme nejaké veci o Cibone, že majú skúsený tím a tiež preferovaný herný štýl trénera.
Po väčšinu stretnutia sme ich dokázali zvládnuť. V prvom polčase sme kontrolovali tempo a hrali sme náš basketbal. Boli sme agresívni, podarilo sa nám získavať lopty a dávať body z rýchlych protiútokov.
Po prestávke súper spomalil tempo, tlačili loptu do podkošového priestoru a my sme nedokázali dávať ľahké body. V koncovke prišli chyby, ktoré boli možno z únavy. Vďaka tomu získali mierny náskok,“ zhodnotil pre TASR vystúpenie v Chorvátsku tréner Prievidze.
Slovenskému tímu patril najmä prvý polčas a niekoľko minút po polčasovej prestávke. Postupná zmena začala prichádzať na prelome tretej a štvrtej štvrtiny.
„Bol to veľmi náročný duel vo vysokom tempe a s veľkou energiou. Zápas mal kvalitu od začiatku do konca a zároveň ukázal, že Cibona je mimoriadne silný a nebezpečný súper. Hralo sa vo vysokom tempe a nedalo by sa povedať, že šlo vyslovene o výpadky.
Skôr to bolo o tom, ako si každý tím dokázal na chvíľu zobrať momentum na svoju stranu a využiť ho naplno,“ zamyslel sa krídelník Marek Jašš.
Chvíľková ofenzívne slabšia chvíľka dopomohla k tomu, aby sa chorvátsky tím výraznejšie bodovo odtrhol a vybojoval si lepšiu pozíciu pred odvetou o účasť v skupinovej fáze EP FIBA.
„V prvom polčase sme ukázali náš štýl basketbalu, kontrolovali sme hru, bránili sme, dostávali sa k ľahkým košom. Po zmene strán však Cibona spomalila tempo a začala sa presadzovať pod košom, kde nám chýbala väčšia dôraznosť v obrane. Práve to jej umožnilo vrátiť sa do zápasu.
Rozhodla naša obrana v druhom polčase. Neudržali sme intenzitu, dovolili sme im príliš veľa jednoduchých bodov spod koša a nedonútili ich k toľkým chybám ako v prvej polovici. Proti takému skúsenému tímu, akým je Cibona, sa takéto zaváhania okamžite prejavia na výsledku,“ dodal Jašš.
Spolu so spoluhráčmi dokázali v závere aspoň čiastočne stiahnuť manko, pred odvetou je však jasné, že musia vyhrať minimálne o deväť bodov, ak si chcú zopakovať účinkovanie v tejto súťaži. Výhodou môže byť s najväčšou pravdepodobnosťou vypredaná hala.
„Mohlo to byť aj o 12 bodov, ale dokázali sme to mierne stiahnuť. Som rád, že manko nie je dvojciferné. Je to určite hrateľné pred odvetou, pretože takéto stretnutia sú dosť podobné a môžu ísť na ktorúkoľvek stranu,“ vyhlásil Murray.
Odveta je na programe v stredu 1. októbra o 19.00 h v Prievidzi. Do skupinovej fázy EP FIBA postupuje tím s lepším skóre z dvojzápasu.
Šanca na účasť v súťaži ešte existuje ako tzv. „lucky looser“, ak sa niekto z účastníkov kvalifikácie Ligy majstrov rozhodne nevyužiť miestenku.