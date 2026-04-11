Banská Bystrica je bližšie k piatemu miestu. Uspela na palubovke Košíc

Hráčky tímu BK ŠK UMB Banská Bystrica. (Autor: Burophotography/BK ŠK UMB Banská Bystrica )
TASR|11. apr 2026 o 21:01
V sérii hranej na dve víťazstvá sa ujala vedenia 1:0 na zápasy.

Tipos extraliga žien - play-off

O 5. miesto - prvý zápas:

Young Angels Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica 51:66 (28:35)

Najviac bodov: Hudecová 23, Čatlošová 11, Červeňáková 5 - Maliarová 19, Rostocká 13 (10 doskokov), Holíková, Matejčíková a Oravcová po 9

/stav série: 0:1/

Basketbalistky BK ŠK UMB Banská Bystrica vstúpili víťazne do bojov o piate miesto v Tipos extralige žien (EXZ) v sezóne 2025/2026.

Na palubovke Young Angels Košice uspeli po výsledku 66:51 a v sérii hranej na dve víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Ďalší duel je na programe vo štvrtok 16. apríla o 17.30 h. 

