Madzin opísal dva kľúčové momenty levického triumfu. Extrémny klobúk dolu pred McGillom, tvrdí

Výsledok, ktorý zaskočil basketbalovú Európu. Patrioti Levice uspeli v nemeckom Würzburgu (92:89) a priblížili sa k postupu medzi šestnásť najlepších tímov v prestížnej Lige majstrov.
Od postupu ich delí jedna výhra. Ak by sa im to podarilo, narazili by na slávne európske kluby. Španielske tímy Unicaja Málaga a Joventut Badalona, či francúzsky Chalon alebo grécky Promitheas.
Slovenský basketbalový šampión si proti Würzburgu pripísal už štvrtú výhru vo svojom premiérovom ročníku v prestížnej európskej súťaži.
Dva kľúčové momenty zápasu
Na oficiálnej stránke Ligy majstrov vyšiel prednedávnom článok, v ktorom sa zvýraznili najväčšie trénerské osobnosti tejto sezóny. Nechýbali medzi nimi tréneri popredných tímov, ako napríklad Ibon Navarro zo spomínaného tímu Unicaja Málaga či Jaka Laković z tímu Gran Canaria.
Svoje meno v článku našiel aj tréner tímu Patrioti Levice Michal Madzin.
„Zápas sa nám po výhre hodnotí výborne. Boli tam dva momenty, ktoré boli kľúčové," tvrdí najnovšie levický kouč pre Sportnet po triumfe nad Würzburgom.
„Náš vstup do duelu a zvládnutie ťažkej tretej štvrtiny, keď súper vstúpil do druhého polčasu s veľkou energiou a agresivitou. Dokázali sme sa z toho oklepať a podarilo sa nám vytvoriť si opäť náskok," zhodnotil Madzin.
Musia si postrážiť doskok
Levičania viedli drvivú časť zápasu. Würzburg sa ujal vedenia len v spomínanej tretej štvrtine, aj to len na tri minúty.
Patrioti sa aj pre odchod Willa Cariusa miestami ťažko vysporiadali s fyzickosťou súpera, najmä v podkošovom priestore, kde Würzburg doskočil až šestnásť lôpt, z ktorých dal následne 22 bodov po druhých šanciach.
VIDEO: Zostrih zápasu Würzburg - Levice
„Súper bol veľmi agresívny na útočnom doskoku. Boli to nepríjemné body, ťažko sme sa s tým vysporiadávali. Z našej strany však neskôr prišli kľúčové doskoky a obrany, ktoré nám dovolili vybudovať si náskok," zdôraznil Madzin.
Würzburg sa v zápase sústredil najmä na jedného muža v levickom drese – Rickeyho McGilla, autora 29 levických bodov.
„Bol to jeho deň. Rotovali sme na ňom našich najlepších obrancov, no aj tak sme neuspeli. Nezastavili sme ho, pretože bol príliš dobrý," opísal jeho výkon kouč súpera Sašo Filipovski.
Extrémny klobúk dolu pred McGillom
Ten ho prirovnal k slávnemu basketbalistovi Lukovi Dončićovi: „Každý vie, že je dobrý zakončovateľ, no aj tak ho nikto nevie zastaviť. Vedeli sme, že McGill je skvelý zakončovateľ a motor Levíc," dodal.
Americký rozohrávač zaznamenal pätnásť z celkových 29 bodov v poslednej časti hry. „Od prvej minúty bolo vidieť, ako si chce Würzburg ustrážiť McGilla. Použili na neho veľa hráčov. No zvládol to s veľkou bravúrou," pochválil svojho kľúčového hráča Madzin.
„Extrémny klobúk dolu. Aj pre tlak, ktorý bol na neho vyvíjaný, aj pre energiu, ktorú dal zo seba, aby sa dokázal presadiť cez takú náročnú obranu. Bol to z jeho strany veľký individuálny výkon. Zároveň podporený celým tímom. Vyčnieval individuálne, ale pod túto výhru sa podpísali všetci chalani," zakončil levický tréner.
Patrioti vyzvú v druhom zápase série o postup do fázy víťazov Ligy majstrov nemecký Würzburg vo štvrtok o 18.00hod v bratislavskej GoPass aréne, kde v prípade výhry postúpia medzi šestnásť najlepších klubov súťaže.