Grinerovej predĺžili väzbu v Rusku, situáciu rieši aj prezident Biden

MOSKVA. Americkej basketbalistke Brittney Grinerovej predĺžili v Rusku vyšetrovaciu väzbu o ďalší mesiac.

Informoval o tom jej právnik Alexander Bojkov, ktorý dodal, že relatívne krátke predĺženie väzby naznačuje, že prípad by sa čoskoro mohol dostať pred súd.

Tridsaťjedenročná skúsená pivotka tímu Phoenix Mercury zo zámorskej WNBA a ruského Jekaterinburgu je obvinená z pašovania drog. V prípade dokázania viny jej hrozí až desať rokov za mrežami.

Štvornásobná víťazka Euroligy žien je od februára vo väzení za to, že v jej batožine po prílete do Ruska našli zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety.