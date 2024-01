Diváci mu tlieskali v stoji. Embiid sa pridal k legendám basketbalu

Hranicu 70 bodov v kariére najčastejšie pokoril Wilt Chamberlain (6x), no podarilo sa to aj Kobeymu Bryantovi či naposledy Damianovi Lillardovi.

NEW YORK. Kamerunský basketbalista Joel Embiid sa stal deviatym hráčom histórie NBA, ktorý dosiahol na hranicu 70 bodov.

Embiid premenil 24 zo 41 striel z poľa, 21 z 23 trestných hodov a k 70 bodom pridal aj 18 doskokov. "Dobrý pocit. Išlo mi to a spoluhráči mi neustále posúvali loptu do dobrých pozícií. Chcel by som tiež vyjadriť úctu trénerskému štábu, som skrátka obklopený úžasnými ľuďmi," poďakoval sa MVP ligy.