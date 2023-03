Vo Philadelphii rozhodlo až druhé predĺženie, po ňom sa tešili Bulls

Chicago si drží poslednú pozíciu zaisťujúcu účasť v play in, na 10. priečke Východnej konferencie má náskok dvoch duelov pred Washingtonom.

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie prišli v NBA o sériu ôsmich víťazných stretnutí v sérii. V noci na utorok ich na domácej palubovke zdolalo o play off bojujúce Chicago 109:105 po dvojnásobnom predĺžení.

Bulls zvíťazili v treťom stretnutí v sérii a v piatom z uplynulých šiestich.

"Bojujeme o život v každom zápase. Občas je to z našej strany zúfalstvo, no máme pred sebou jasný cieľ," uviedol podľa AP DeRozan.

Embiid dal už v desiatom zápase v rade viac ako 30 bodov, no tentokrát to k úspechu nestačilo. Proti Chicagu zažil kamerunský pivot vôbec prvýkrát trpkosť prehry a to až na 12. pokus. "Celý zápas sa nám nedarilo v ofenzíve. Mali sme hrať lepšie, poučíme sa z tohto," skonštatoval.