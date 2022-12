Brooklyn vyhral aj desiatykrát v sérii, Denver prehral o bod v Sacramente

Hráči New Orleansu zdolali najtesnejším rozdielom doma Minnesotu 119:118 a posunuli sa do čela Západnej konferencie pred Denver. Nuggets prehrali v Sacramente v ďalšom súboji, ktorý sa skončil iba o jediný bod, 126:127.

NEW YORK. Basketbalisti Brooklynu zaznamenali v noci na štvrtok v NBA desiate víťazstvo v sérii. Atlantu zdolali na palubovke súpera o jediný bod 108:107. Posunuli sa tak na 2. miesto Východnej konferencie pred Milwaukee, ktoré nezvládlo drámu v Chicagu a prehralo 113:119 po predĺžení. Bucks neuspeli štvrtýkrát v rade.

Hráčov Atlanty nevykoľajilo, keď sa pred stretnutím dozvedeli o absencii svojho lídra Trae Younga pre zranenie lýtka. Tuho súperovi odolávali, no napokon mu nezabránili predĺžiť najdlhšiu víťaznú šnúru klubu od sezóny 2005/06.

"Nepremýšľali sme nad tým, kto nám chýba. Chlapci bojovali a snažili sa zvíťaziť. V takom prípade sa dá žiť s týmto výsledkom," povedal po stretnutí tréner Atlanty Nate McMillan. Brooklyn tentokrát štatisticky viedol Kyrie Irving, 15 zo svojich 28 bodov dal v záverečnej štvrtine.

Kevin Durant pridal 26 bodov a 16 doskokov. "Celý druhý polčas sme hrali nesebecky, jeden pre druhého. Dokázali sme súpera spomaliť a zrealizovať náš herný plán," popísal príčiny úspechu Durant.

Hrdinom Sacramenta bol Malik Monk, ktorý dal z pozície náhradníka 33 bodov a premenil aj rozhodujúcu šestku sedem desatín sekundy pred koncom. Nikola Jokič na strane hostí opäť zažiaril so 40 bodmi, no záverečná trojka s klaksónom mu už do koša nepadla.

"Sacramento dnes hralo veľmi dobre. Nebolo to z ich strany len o jednom hráčovi. Presadzovali sa viacerí a my sme ich nevedeli zastaviť," priznal úradujúci MVP ligy Jokič. Kings duel zvládli, hoci im chýbal tréner Mike Brown, ktorý má koronavírus.

"Hrali sme aktívne, komunikovali sme, mali sme vôľu behať. Dnes sme skutočne vystúpili na ďalšiu úroveň," tešil sa zastupujúci kouč Jordi Fernandez, ktorý predchádzajúcich šesť rokov sedel na lavičke ako asistent práve v Denveri.