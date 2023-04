Lakers majú pred play off skvelú formu, Suns potrebujú Duranta

NEW YORK. Basketbalisti Denveru prehrali v noci na sobotu na palubovke Phoenixu 93:100. Vedúci tím Západnej konferencie NBA si tak pripísal v priebehu dvoch dní dva neúspechy.

Denver siahal na veľký obrat

Tréner Denveru Mike Malone dal v zápase väčší priestor hráčom z lavičky, okrem Jokiča nenastúpili ani Jamal Murray, či Michael Porter. Nuggets prehrávali až o 27 bodov, no dokázali ešte zabojovať a stiahli manko na štyri body.

"Hrali sme dva zápasy v dvoch dňoch a mali sme v stretnutí veľké manko. Mohli sme sa zahrať na mŕtveho, no chlapci to odmietli a za to som na nich hrdý," našiel kouč Denveru na stretnutí pozitívum podľa AP.

Suns majú bilanciu 5:0 v zostave s Durantom, ktorý prišiel z Brooklynu.

"V druhom polčase sme hrali zle. Dali sme nohu dole z plynu a súper hral neustále aktívne. Musíme ukázať lepšiu prácu a hrať konzistentnejšie," skonštatoval dvojnásobný MVP finále.

