Denver uspel i bez Jokiča, NY Knicks si definitívne zaistil play off

NEW YORK. Basketbalisti Denveru zdolali v noci na pondelok obhajcov titulu v NBA Golden State tesne 112:110 a upevnili si post vedúceho tímu Západnej konferencie.

Súboj zvládli aj bez svojho lídra Nikolu Jokiča, ktorý chýbal v treťom stretnutí za sebou pre problém s lýtkom.

Warriors si držia 6. priečku, ktorá im ako posledná zaisťuje priamy postup do play off, no majú náskok iba pol duelu pred duom Lakers-Pelicans.

VIDEO: Najlepšie momenty v NBA dnes