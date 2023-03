Bucks schytali v šlágri debakel, v závere sa medzi hráčmi iskrilo

NEW YORK. V súboji dvoch najlepších tímov tejto sezóny basketbalovej NBA zvíťazil Boston na palubovke Milwaukee nečakane hladko 140:99.

V závere duelu sa aj poriadne iskrilo a Thanasis Antetokounmpo musel predčasne do šatne po tom, ako trafil čelom do hlavy Blakea Griffina z Bostonu.

"Všetci sa už chystáme na play off, prežijú len tí najschopnejší. Chceme byť na čele a oni sú posledný tím, cez ktorý musíme prejsť," dodal Brown.

Teraz to máme v hlavách a uvidíme, ako sa s tým vyrovnáme. Ak budeme hrať v ďalšom zápase rovnako, bude rovnaký aj výsledok," povedal Antetokounmpo.

"Vieme, o čo ide. Ak sa nesústredíte, ak nehráte naplno, tak vám nakopú zadok. Je to jednoduché. Dnes to urobili a vyhrali o 40.

Pre Milwaukee to bola najvyššia prehra v sezóne a hostia o nej rozhodli už v tretej štvrtine, keď si vypracovali 44-bodový náskok.

Líder Západnej konferencie Denver podľahol doma New Orleans 88:107. Brandon Ingram zaznamenal triple double za 31 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií.

Denver utrpel doma iba siedmu prehru v tomto ročníku, no účasť v play off mal istú už skôr. New Orleans o ňu bojuje, momentálne je v západnej vetve tesne pod čiarou postupu na siedmom mieste.