Vyhnú sa Clippers predkolu play off? Urobili k tomu dôležitý krok

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili doma nad Portlandom 136:125 a posunuli sa na piatu priečku Západnej konferencie NBA.

V predposledný hrací deň základnej časti nezaváhal ani druhý tím, ktorý má ešte o čo hrať - Minnesota uspela na palubovke San Antonia 151:131.

V nedeľu bude v akcii všetkých 30 klubov. Hrať sa bude o dve priame postupové priečky do play off a o nasadenie do play in na 7.-9. mieste na západe.