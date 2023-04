Dončič robí, čo môže. Účasť v play in sa však Dallasu naďalej vzďaľuje

NEW YORK. Basketbalisti New Orleans zvíťazili nad Los Angeles Clippers 122:114. V tabuľke Západnej konferencie NBA im patrí 7. miesto a za svojim súperom a zároveň priamym postupom do play off, zaostávajú iba o pol duelu.

Pelicans viedol Brandon Ingram s 36 bodmi, Clippers nestačilo 40 bodov Kawhiho Leonarda. "Musíme súperovi vzdať hold, hrali vynikajúco. Obzvlášť Ingram," pripustil Leonard podľa AP.

"Ak chcete patriť medzi najlepších, musíte tých najlepších zdolať. To sme mali v hlave pred stretnutím," vyhlásil Ingram.