Lakers privítali hráča, za ktorého získali Dončiča. Hviezdu NBA neskolila ani choroba

Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v sobotnom zápase zámorskej NBA nad Dallasom Mavericks 129:119. Domácich potiahli 38-bodový Austin Reaves a Luka Dončič s double double za 35 bodov a 11 doskokov.
Do zostavy Mavericks sa po zranení vrátil Anthony Davis, ktorého vo februári vymenili práve za Dončiča. V prvom stretnutí proti svojmu bývalému tímu si zapísal 12 bodov, 5 doskokov a 5 asistencií.
V Los Angeles, ktoré spoločne s LeBronom Jamesom doviedol v roku 2020 k majstrovskému titulu, je doteraz obľúbencom fanúšikov.
„Robí veľa vecí dobre na oboch stranách palubovky. Nie je veľa hráčov, ktorí sú ako on. Bolo mi naozaj potešením trénovať ho. Určitým hráčom fandíte, len nie vtedy, keď hrajú proti nám,“ povedal tréner Lakers JJ Redick.
VIDEO: Austin Reaves a Luka Dončič režírovali víťazstvo Lakers
Jeho tím mal už pred zápasom istý postup do štvrťfinále Pohára NBA, v ktorom si zmeria sily so San Antoniom. To si aj bez Victora Wembanyamu zaistilo miestenku nočným triumfom nad Denverom 139:136.
„Neviem o tom veľa, okrem toho, že chlapci sú z toho naozaj nadšení. Viem, že sme sa tam dostali, pretože sme vyhrali.
Tiež viem, že na ceste za tým sme zdolali niekoľko naozaj dobrých tímov, takže je to naozaj dobrý pocit,“ citovala kouča Spurs Mitcha Johnsona agentúra AP.
Úradujúci majster Oklahoma City Thunder si poradil s Phoenixom 123:119. Najlepším hráčom bol napriek chorobe Shai Gilgeous-Alexander s 37 bodmi.
Zápas bol taktiež súčasťou Pohára NBA, domáci si triumfom zaistili prvé miesto v A-skupine Západnej konferencie a s tým istým súperom ich čaká v decembri štvrťfinále. „Majú pekelnú guráž. Hrajú tvrdo,“ myslí si o Phoenixe tréner Thunder Mark Daigneault.
Orlando zvíťazilo nad Detroitom 112:109 a po triumfe v B-skupine sa ako prvý nasadený tím Východnej konferencie stretne s Miami, ktoré dostalo voľnú kartu.
„Sme veľmi radi, že budeme hrať doma. Máme jedných z najlepších fanúšikov v NBA. To, že sme to dokázali, pre našich hráčov veľa znamená,“ konštatoval kormidelník Magic Jamahl Mosley.
Štvrťfinálové dvojice doplnili Toronto a New York.
Raptors už mali postup istý, Knicks v rozhodujúcom súboji zdolali obhajcov trofeje Milwaukee 118:109. „Povedal som chlapcom, že pri hľadaní spôsobu, ako na to, odviedli skvelú prácu,“ tešil sa tréner Knicks Mike Brown.
NBA - 29. november - výsledky:
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 129:119
Najviac bodov: Reaves 38, Dončič 35 (11 asistencií), Ayton 17 - Washington 22, Nembhard 17, Marshall 16
Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 107:112
Najviac bodov: Leonard 39, Harden 23 (11 asistencií), Dunn 11 - Jackson 24, Williams 16, Aldama 13
Denver Nuggets - San Antonio Spurs 136:139
Najviac bodov: J. Murray 37, C. Johnson 28, Jokič 21 (10 asistencií) - Vassell 35, Champagnie 25 (10 doskokov), Fox 15 (12 asistencií)
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 123:119
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 37, Holmgren 23, Wallace 14 - Gillespie 24, Booker 21, Brooks 19
Utah Jazz - Sacramento Kings 128:119
Najviac bodov: George 31, Markkanen 28, Sensabaugh 20 - LaVine 34, K. Murray 23 (10 doskokov), Raynaud 19
Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 130:123
Najviac bodov: J. Johnson 29 (12 doskokov, 12 asistencií), Alexander-Walker 28, Okongwu 18 - Mitchell 42, Mobley 20 (14 doskokov), Hunter 16
Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 103:115
Najviac bodov: Demin 23, Clowney 16, Martin 16 - Maxey 22, McCain 20, Grimes 19
Detroit Pistons - Orlando Magic 109:112
Najviac bodov: Cunningham 39 (13 doskokov, 11 asistencií), Harris 18, Duren 16 (12 doskokov) - Bane 37, Wagner 21, Black 16
Charlotte Hornets - Chicago Bulls 123:116
Najviac bodov: Miller 27, Bridges 22, Sexton 21 - Giddey 25 (11 doskokov), White 25, Jones 16
Indiana Pacers - Washington Wizards 119:86
Najviac bodov: Siakam 24 (11 doskokov), Mathurin 20, McConnell 14 - Sarr 24, Middleton 12, Coulibaly 11
New York Knicks - Milwaukee Bucks 118:109
Najviac bodov: Brunson 37, Hart 19 (15 doskokov), McBride 19 - Antetokunmpo 30 (15 doskokov), Kuzma 20, Green 18
