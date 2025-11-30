V NBA prekonáva rekordy iba 18-ročný mladík. Zaradil sa k Jamesovi či Bryantovi

Tohtoročná jednotka draftu NBA Cooper Flagg sa pri sobotňajšom víťazstve Dallasu 114:110 na palubovke Los Angeles Clippers stal najmladším hráčom v histórii zámorskej ligy, ktorý nastrieľal 35 bodov.
Basketbalista, ktorému o tri týždne bude iba 19 rokov, zároveň vyrovnal klubové nováčikovské maximum Luku Dončiča z roku 2019.
Flagg na 35 bodov potreboval 38 minút a 22 striel, z ktorých trafil trinásť. K tomu premenil 9 z 11 trestných hodov. Po Kobem Bryantovi, LeBronovi Jamesovi a Tracym McGradym je štvrtým hráčom NBA s aspoň 300 bodmi v 18 rokoch.
Míľnik dosiahol zhruba 24 hodín po tom, ako proti Lakers zaznamenal 11 asistencií a stal sa najmladším hráčom, ktorý ich v stretnutí nazbieral aspoň 10.
Pri výhre proti Clippers Flaggovi sekundoval s 23 bodmi skúsený Klay Thompson, ktorý ťažil najmä z trojok, ktorých premenil až šesť.
VIDEO: Cooper Flagg a jeho 35 bodov v zápase proti Clippers
Clippers nestačilo na víťazstvo 30 bodov Kawhiho Leonarda, respektíve 29 bodov, 11 asistencií a osem doskokov Jamesa Hardena.
Giannis Antetokounmpo pomohol Milwaukee 29 bodmi k víťazstvu 116:99 nad Brooklynom a stal sa 42. hráčom, ktorý pokoril 21-tisíc bodov.
"Čím som starší, tým viac si takýchto vecí vážim. Nie sú samozrejmosťou, "uviedol 30-ročný grécky hráč a dvojnásobný MVP základnej časti.
Stretnutie Indiany s Chicagom rozhodol Pascal Siakam ťažkou strelou cez brániaceho Matasa Buzelisa 0,1 sekundy pred koncom. Domáci Pacers zvíťazili 103:101 a získali iba štvrtú výhru v ročníku.
Najlepším strelcom sobotňajších zápasov bol Jaylen Brown. Ani jeho 41 bodov však Bostonu nestačilo. Minnesotu k výhre 119:115 doviedol 39 bodmi Anthony Edwards, ktorý trafil 12 z 24 striel, vrátane piatich trojok.
NBA - 30. november - výsledky:
Minnesota Timberwolves - Boston Celtics 119:115
Najviac bodov: /doplníme/
Charlotte Hornets - Toronto Raptors 118:111 pp
Najviac bodov: /doplníme/
Indiana Pacers - Chicago Bulls 103:101
Najviac bodov: /doplníme/
Miami Heat - Detroit Pistons 135:138
Najviac bodov: /doplníme/
Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 116:99
Najviac bodov: /doplníme/
Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 104:96
Najviac bodov: /doplníme/
Phoenix Suns - Denver Nuggets 112:130
Najviac bodov: /doplníme/
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 110:114
Najviac bodov: /doplníme/
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia