VIDEO: Cleveland uspel aj bez hviezdneho rozohrávača. Lakers potiahol Dončič

Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad vedúcim tímom Východnej konferencie Detroitom 113:109. Cavaliers doviedol k triumfu 22-bodový Jaylon Tyson, James Harden a Evan Mobley pridali po 18 bodov.
Cleveland štartoval už vo štvrtom stretnutí v rade bez hviezdneho rozohrávača Donovana Mitchella.
Najproduktívnejším hráčom Pistons bol Jalen Duren s 24 bodmi a 14 doskokmi. Detroit zostal napriek prehre na čele tabuľky s bilanciou 45:15, Cavaliers sú štvrtí.
V Západnej konferencii zaznamenali obhajcovia titulu z Oklahomy City tretie víťazstvo za sebou, keď vyhrali v Chicagu 116:108. Oklahoma k tomu nepotrebovala ani služby úradujúceho MVP Shaia Gilgeousa-Alexandra. Šesť hráčov Thunder dosiahlo dvojciferné bodové skóre, lídrom bol Jared McCain s 20 bodmi.
V dueli dvoch elitných tímov Východnej konferencie sa radovali basketbalisti New York Knicks, ktorí zvíťazili na palubovke Toronta 111:95.
Jalen Brunson si pripísal 26 bodov a desať asistencií, zatiaľ čo Karl Anthony Towns dopomohol k dvanástemu víťazstvu Knicks nad Raptors v rade 21 bodmi, 12 doskokmi a šiestimi asistenciami.
Štvrté víťazstvo v sérii si pripísali hráči Minnesoty Timberwolves, ktorých potiahol 41 bodmi Anthony Edwards. Minnesote patrí v Západnej konferencii 4. priečka.
K triumfu Orlanda Magic nad Washingtonom Wizards 126:109 pomohol najmä Paulo Banchero, ktorý 37 bodmi vyrovnal svoje sezónne maximum. Desmond Bane nastrieľal 25 bodov.
Dobrú formu majú aj Los Angeles Lakers. Víťazstvom 110:101 nad New Orleans Pelicans natiahli sériu výhier na tri. V zápase excelovalo trio Luka Dončič, LeBron James a Austin Reaves.
Slovinec nazbieral 27 bodov, desať doskokov a sedem asistencií, zatiaľ čo 41-ročný James získal 21 bodov a sedem doskokov i asistencií. Reaves dal päť minút pred koncom kľúčový kôš za tri body, vďaka ktorému sa Lakers dostali do vedenia, ktoré už nepustili. Dvadsaťsedemročný Američan si pripísal 15 bodov a osem doskokov.
NBA - streda, 4. marec
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 113:109 (25:27, 29:21, 35:32, 24:29)
Najviac bodov: Tyson 22, Harden a Mobley po 18 - Duren 24 (14 doskokov), Harris 19, Thompson 16
Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 117:90 (31:23, 26:25, 35:24, 25:18)
Najviac bodov: Miller 17, Ball 15, James a Knueppel po 13 - B. Williams 18, Washington 13, Powell 12
Orlando Magic - Washington Wizards 126:109 (27:24, 30:30, 40:27, 29:28)
Najviac bodov: Banchero 37, Bane 25, Howard 12 - Riley 19, Hardy 18, Cooper 16
Miami Heat - Brooklyn Nets 124:98 (34:28, 35:26, 22:21, 33:23)
Najviac bodov: Adebayo 23, Herro 22, Jacquez 20 - Clowney 17, Z. Williams 16, Traore 14
Toronto Raptors - New York Knicks 95:111 (31:32, 27:36, 24:19, 13:24)
Najviac bodov: Ingram 31, Barrett 20, Barnes 14 - Brunson 26 (10 asistencií), Towns 21 (12 doskokov), Anunoby 15
Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder 108:116 (22:26, 32:29, 22:32, 32:29)
Najviac bodov: Sexton 20, Yabusele 18 (12 doskokov), Jones 15 - McCain 20, Joe 19, Wiggins 18
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 117:110 (23:32, 34:30, 32:20, 28:28)
Najviac bodov: Edwards 41, Randle 23 (11 doskokov), McDaniels 16 - Wells 19, Coward 15, Jerome 14
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 91:131 (25:32, 28:46, 11:35, 27:18)
Najviac bodov: Maxey 21, Walker 20, Payne 10 - Harper a Vassell po 22, Castle 15 (10 asistencií)
Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23)
Najviac bodov: Dončič 27 (10 doskokov), James 21, Reaves 15 - Williamson 24, Murphy 21, Bey 18
Sacramento Kings - Phoenix Suns 103:114 (30:22, 25:37, 20:31, 28:24)
Najviac bodov: Raynaud 22 (10 doskokov), Achiuwa 18, DeRozan 17 - Green 20, Allen 18, Booker a Gillespie 17
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: