VIDEO: Oklahoma nedoplatila na absenciu hviezdy v tesnom závere. Durant s historickým zápisom

Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Memphisu tesne 117:116.
Počas neprítomnosti Shaia Gilgeousa-Alexandera či Cheta Holmgrena viedol Thunder Jalen Williams s 26 bodmi a 10 asistenciami, 23 bodov pridal Ajay Mitchell.
Memphisu chýbal okrem iného hviezdny Ja Morant, s 23 bodmi bol lídrom strelcov Jaren Jackson.
Grizzlies prehrali už pätnásty vzájomný zápas s Oklahomou City za sebou, Thunder pritom v druhej polovici stretnutia doháňali 21-bodové manko.
Krejčí sa trápil
Basketbalisti Atlanty zvíťazili na ihrisku Denveru 110:87. Zápas nevyšiel českému reprezentantovi Vítovi Krejčímu, ktorý sa vrátil do základnej zostavy Hawks, ale minul všetkých osem striel. Za 27 minút nezaznamenal ani bod, pripísal si iba asistenciu, dva zisky a dva bloky.
Atlanta vstúpila v Denveri do éry po Trae Youngovi, ktorého vymenila do Washingtonu za C.J. McColluma a Coreyho Kisperta, ktorí sa k tímu ešte nepripojili.
Zo zdravotných dôvodov chýbali aj Kristaps Porzingis a Zaccharie Risacher, namiesto ktorého dostal šancu v základnej zostave Krejčí. Český hráč však nepotvrdil, že patrí medzi najlepších trojkarov v súťaži a minul všetkých sedem pokusov z diaľky.
Nuggets hrajúci bez najväčších hviezd Nikoly Jokiča a Jamala Murrayho držali krok do začiatku poslednej štvrtiny, kedy viedli 75:74.
Potom Atlanta rozhodla šnúrou 20:3. Jalen Johnson k výhre prispel 29 bodmi, Dyson Daniels mal triple double za 17 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií.
Durant stúpa v historických tabuľkách
Kevin Durant síce 30 bodmi neodvrátil porážku Houstonu 105:111 s Portlandom, ale dostal sa na 31.435 bodov v kariére a v historickej tabuľke strelcov vystriedal na siedmom mieste legendárneho Wilta Chamberlaina. Na šiesteho Dirka Nowitzkého mu chýba 125 bodov.
Milwaukee po veľkej bitke zdolalo Los Angeles Lakers 105:101. Lakers veľkú časť zápasu prehrávali, ale v poslednej časti išli niekoľkokrát do vedenia a ešte 16 sekúnd pred koncom bol stav vyrovnaný. Potom sa ale vyfauloval Luka Dončič a Kevin Porter Jr. štyrmi trestnými hodmi rozhodol.
LeBron James ťahal Lakers 26 bodmi, deviatimi doskokmi a 10 asistenciami, ale pri poslednom útoku stratil loptu. Dončič pridal 24 bodov, deväť doskokov aj asistencií. Dokopy však premenili len 18 zo 46 striel.
Devin Booker pomohol Phoenixu 31 bodmi k výhre 112:107 nad New Yorkom. Taktiež James Harden nastrieľal 31 bodov a Los Angeles Clippers porazili Brooklyn 121:105. Pre Hardena to bol už deviaty zápas v sezóne s viac ako 30 bodmi.
Zlyhanie strelcov
V zápase medzi Philadelphiou a Orlandom úplne zlyhali strelci z diaľky, keď oba tímy dokopy dali len osem trojok s úspešnosťou 14 percent. Philadelphia však bola lepšia pod košom a 21 útočnými doskokmi si pomohla k výhre 103:91.
Tyrese Maxey dal 29 bodov. Od konca prvej štvrtiny zápas riadili len dvaja rozhodcovia, keďže hlavný sudca Bill Kennedy musel odstúpiť pre zranenie nohy.
New Orleans ukončilo sériu deviatich porážok výhrou nad Washingtonom 128:107. Trey Murphy k víťazstvu pomohol 35 bodmi, Zion Williamson pridal 31 bodov a nováčik Derik Queen si pripísal druhý triple double za 14 bodov, 16 doskokov a 12 asistencií. Washington ešte nemal k dispozícii novú posilu z Atlanty Trae Younga.
Golden State zvíťazil 137:103 nad Sacramentom, Stephen Curry sa pod výhru podpísal 27 bodmi a 10 asistenciami.
NBA - 10. január
Boston - Toronto 125:117 (37:30, 31:30, 29:26, 28:31)
Najviac bodov: Pritchard 27, Brown 25, Hauser 19 - Barrett a Walter po 19, Quickley 17 (13 asistencií)
Orlando - Philadelphia 91:103 (28:24, 26:28, 25:30, 12:20)
Najviac bodov: Bane 23, Black 21, Banchero 14 (11 doskokov) - Maxey 29, Embiid 22, P. George 18
Washington - New Orleans 107:128 (26:28, 24:32, 24:40, 23:28)
Najviac bodov: K. George a Vučevič po 15, Sarr 14 - Murphy 35, Williamson 31, Fears 21, Queen 14 (16 doskokov, 12 asistencií)
Brooklyn - LA Clippers 105:121(25:35, 22:28, 29:28, 29:30)
Najviac bodov: Demin 19, Porter 18, Claston a Thomas po 13 - Harden 31, Leonard 26, Miller 21
Memphis - Oklahoma City 116:117 (35:25, 30:21, 29:35, 22:36)
Najviac bodov: J. Jackson 23, G. Jackson 18, Aldama 15 - J. Williams 26 (10 asistencií), A. Mitchell 23, R. Williams 21
Denver - Atlanta 87:110 (28:30, 22:28, 25:16, 12:36)
Najviac bodov: Watson 25 (11 doskokov), Gordon 14, Nnaji 12 - J. Johnson 29, Alexander-Walker 22, Daniels 17 (11 doskokov, 10 asistencií)
Phoenix - New York 112:107 (28:23, 34:37, 32:26, 16:21)
Najviac bodov: Nooker 31, Brooks 27, O'Neale 12 - Brunson 27, McBride 17, Anunoby 15
Golden State - Sacramento 137:103 (34:28, 28:30, 34:25, 40:19)
Najviac bodov: Curry 27 (10 asistencií), Melton 19, Butler 15 - DeRozan 24, LaVine a Schröder po 15
Portland - Houston 111:105 (28:29, 27:27, 22:34, 34:15)
Najviac bodov: Camara 25, Avdija a Sharpe po 20 - Durant 30 (12 doskokov), Thompson 24, Sheppard 20
LA Lakers - Milwaukee 101:105 (25:24, 27:37, 25:25, 24:19)
Najviac bodov: James 26 (10 asistencií), Dončič 24, LaRavia 13 - Porter 23, Antetokunmpo 21, Kuzma 12
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: