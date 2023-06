Premožiteľky Slovenska budú bojovať o 5. miesto, vyzvú tím Srbska

ĽUBĽANA. Basketbalistky Nemecka a Srbska si na ME v Slovinsku zabezpečili postup do budúcoročnej kvalifikácie OH 2024.

Nemky v skupine o piate až ôsme miesto zdolali v sobotu po dráme Česko 71:69 po predĺžení.

Skóre vyrovnali štyri desatiny sekundy pred koncom riadneho času a vynútili si predĺženie a hoci v ňom prehrávali už o šesť bodov, napokon sa tešili z cenného triumfu.

Nemky v kvalifikačnom dueli o štvrťfinále na prebiehajúcom šampionáte zdolali Slovensko.