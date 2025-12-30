Derby v Handlovej neostalo v rukách domácich. Levice nedali Slovanu šancu

Patrioti Levice zvíťazili v utorkovom dueli 16. kola Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) nad bratislavským Slovanom 95:80. Líder tabuľky si tak pripísal piate víťazstvo za sebou.
Prievidza zdolala v derby domácu Handlovú 85:71 a drží sa na tretej priečke. Svit ukončil sériu troch prehier, keď si na domácej palubovke poradil s Komárnom výsledkom 116:96.
Lučenec si pripísal tretiu výhru za sebou po tom, čo splnil úlohu favorita proti posledným Košiciam (95:78), ktoré majú na konte stále len jediné víťazstvo a prehrali už desiaty zápas v sérii.
V najvyrovnanejšom súboji druhá Nitra uspela na palubovke Spišských Rytierov o dva body (88:86).
Tipos SBL - 16. kolo
Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava 95:80 (56:31)
Najviac bodov: McGill 25, Carius 17, Bojanovský 13 - Thornton 23, Szabó 16, Medford 12
MBK Baník Handlová - BC Prievidza 71:85 (27:38)
Najviac bodov: McLaughlin 18, Harris 15, Jones 12 - Thomas 20, Toussaint 19, Smith 15 (11 doskokov)
Iskra Svit - BC Komárno 116:96 (56:45)
Najviac bodov: Jackson (12 asistencií) a Hines po 31, Witt 25 (11 doskokov) - McKeithan 25, Gray 23 (11 doskokov), Lawrence 16
Košice Wolves - BKM Mimel Lučenec 78:95 (30:52)
Najviac bodov: Wolfe 21, Halada 17, Rupert 12 (12 doskokov) - Beaubrun 20 (12 doskokov), Yap (11 doskokov) a Boone po 17
Spišskí Rytieri - Nitra Blue Wings 86:88 (42:50)
Najviac bodov: Hill 22, Kenney 20, Stevanovič 16 (10 doskokov) - Underwood 27, Ikpe 22 (13 doskokov), Jones 12