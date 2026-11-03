VIDEO: Gilgeous-Alexander potiahol Oklahomu sezónnym maximom, exceloval aj Dončič

Basketbalisti Los Angeles Lakers triumfovali v zámorskej NBA na domácej palubovke nad Miami 138:117.
Domácich potiahol najmä Slovinec Luka Dončič, zaznamenal 42 bodov, 13 asistencií a 7 doskokov. V drese Miami zaznamenal Giannis Antetokounmpo 30 bodov, 7 asistencií a 12 doskokov.
Dončič ukončil uplynulých päť zápasov s minimálne 37 bodmi a v noci na utorok nadviazal na 45 bodov z duelu proti Torontu.
Dva týždne po začiatku prvej sezóny Lakers po odchode LeBrona Jamesa Dončič ohromuje súperov jedným vydareným útočným výkonom za druhým.
„Je to príjemný pocit, ale keď vyhráme, je to oveľa lepší pocit. To je jediné, na čom záleží. Samozrejme, je príjemné mať dobré osobné štatistiky, ale keď vyhráte o 20 bodov proti tímu ako Miami, je to naozaj úžasné. Navyše sme zvládli dva zápasy za sebou,“ povedal podľa agentúry AP Slovinec, ktorý je vo svojej 9. sezóne, no málokedy hral lepšie ako v súčasnosti.
VIDEO: Zostrih akcii Dončiča
Líder Východnej konferencie z Philadelphie zdolal Chicago 126:107. Tyrese Maxey zaznamenal 26 bodov a Jaylen Brown pridal 25, čím doviedli Sixers k štvrtému víťazstvu za sebou. V.J. Edgecombe mal 21 bodov a LeBron James s Joelom Embiidom po 15 bodov.
James na seba upútal pozornosť vtipným incidentom v tretej štvrtine, keď si pri dopade na sedadlá pri palubovke odpil z fanúšikovho pohára s vínom. „Rozlial som mu trochu vína, tak som chcel vyskúšať, či to stálo za to. Víno chutilo fajn,“ povedal známy milovník vína James s úsmevom.
Na prvé miesto Západnej konferencie sa posunul Houston, ten zdolal Boston 109:93. Alperen Sengun bol s 26 bodmi najlepším strelcom Rockets, pričom Jabari Smith Jr. a Amen Thompson prispeli zhodne so 14 bodmi.
Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy zaznamenal 43 bodov, čo je jeho sezónne maximum a doviedol svoj tím k víťazstvu nad Clevelandom 117:112.
Oklahoma sa ocitla v ťažkej situácii po tom, čo ju postihla séria zranení, na ktorú nadviazali dve po sebe idúce prehry s 20-bodovým rozdielom pred pondelkovým súbojom s finalistami Východnej konferencie z minulej sezóny.
VIDEO: Zostrih akcii Gilgeousa-Alexandra
Gilgeous-Alexander zaznamenal body po 14 úspešných streleckých pokusoch z 35 z poľa, pričom pridal štyri trojky a osem asistencií.
„Nikdy neviete, čo vám prinesie budúcnosť, a jediné, čo môžete urobiť, je hrať s kartami, ktoré máte v ruke – to sa snažíme robiť,“ povedal Gilgeous-Alexander o reakcii tímu na krízu spôsobenú zraneniami.
„Čokoľvek zápas vyžaduje, snažíme sa hrať najlepšie, ako vieme, a vybojovať si víťazstvo. A dnes večer sa nám to podarilo,“ dodal Kanaďan.
Sacramento zaznamenalo svoje prvé víťazstvo, keď zdolalo Dallas 115:100. New Orleans uspel v Memphise 135:134 po predĺžení a zariadil domácim prvú prehru v ročníku napriek tomu, že v drese Grizzlies strelil Ty Jerome 40 bodov.
Výsledky NBA:
Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 112:117 (30:26, 18:33, 36:31, 28:27)
Najviac bodov: D. Mitchell (11 asistencií) a Thomas po 17, Mobley 16 - Gilgeous-Alexander 43, A. Mithcell 20, Williams 12
Charlotte Hornets - Detroit Pistons 91:124 (24:27, 30:38, 21:33, 16:26)
Najviac bodov: Miller 17, Reid 13, Allen a S. James po 11 - Cunningham 33, Robinson 24, Thompson 14
Indiana Pacers - Atlanta Hawks 104:108 (29:37, 27:31, 23:19, 25:21)
Najviac bodov: Huff 22, Jackson 20, Smith 19 (10 asistencií) - Alexander-Watkins 34, Dort a Kispert po 14
NY Knicks - Brooklyn Nets 103:90 (27:21, 24:23, 24:35, 28:11)
Najviac bodov: Shamet 22, Brunson 19, Anunoby 18 - Randle 21 (11 doskokov), Porter 18, Traore 17
Orlando Magic - Washington Wizards 94:103 (33:28, 26:32, 9:19, 26:24)
Najviac bodov: Wagner 24, Bane 20, Cain a Da Silva po 10 - Davis 27, George 22, Dybantsa 21
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 126:107 (30:23, 34:36, 26:20, 36:28)
Najviac bodov: Maxey 26 (11 asistencií), Brown 25 (11 doskokov), Edgecombe Jr. 21 - Wilson 24, Powell 18, Giddey 13 (10 asistencií)
Dallas Mavericks - Sacramento Kings 100:115 (18:19, 35:35, 21:27, 26:34)
Najviac bodov: Clayton a Gafford po 20, Flagg 17 - Acuff Jr. 25, Monk 24, LaVine 23
Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 134:135 pp (28:34, 34:25, 33:41, 29:24 - 10:11)
Najviac bodov: Jerome 40, Boozer 18, Wells 16 - Matkovič a Williamson (11 doskokov) po 25, Queen 20
Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks 112:100 (29:18, 19:29, 32:29, 32:24)
Najviac bodov: Ball 34, Dosunmu 19 (12 doskokov), McDaniels 13 - Herro 21, Jaquez 19, Green a Turner po 13
Houston Rockets - Boston Celtics 109:93 (29:29, 28:21, 25:23, 27:20)
Najviac bodov: Sengün 26 (10 asistencií), Smith 14 (10 doskokov), Thompson 14 - Tatum 19, Queta 16, Garza 14
San Antonio Spurs - Utah Jazz 119:97 (27:16, 32:23, 35:20, 25:28)
Najviac bodov: Harper 17, Castle 16, Johnson 15 - Markkanen 22, Peterson 14, Hayes a Okogie po 9
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 110:118 (31:19, 35:39, 21:27, 23:33)
Najviac bodov: Murray 35, Jokič 26, Braun 14 - Avdija 28, Lillard 20, Clingan 17 (18 doskokov)
Golden State Warriors - Phoenix Suns 116:113 (19:31, 32:26, 42:36, 23:20)
Najviac bodov: Curry 34, Podziemski 20, Bassey 19 - Booker 26, Bridges 21, Brooks 18
LA Lakers - Miami Heat 138:117 (37:30, 42:42, 32:21, 27:24)
Najviac bodov: Dončič 42, Reaves 27, Kessler 15 (15 doskokov) - Antetokounmpo 30 (12 doskokov), Thompson 19, Adebayo 16
LA Clippers - Toronto Raptors 118:125 (33:22, 30:30, 28:26, 27:47)
Najviac bodov: Sanders 26, Jackson 19, Garland 16 - Quickley 27, Barrett 26, Barnes 22 (15 doskokov)
Tabuľky NBA
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