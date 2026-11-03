Z nádejného úvodu debakel. Španielsky favorit proti Leviciam spustil trojkovú kanonádu

Európsky pohár FIBA - B-skupina
FIATC Girona - Patrioti Levice 90:66 (48:34)
Najviac bodov Girony: McClung 18, Geben 13 (10 doskokov), N'Guessan 12 (10 doskokov)
Levice: Brooks 17, Chavez 11, Hicks a Dorsey po 10, Bojanovský 0 (Pažický 9, Solčanský 5, Ohams 4, Watson-Gayle, Volárik, Gergely a Horváth 0)
TH: 16/11 - 16/12, fauly: 19 - 18, trojky: 13 - 6
Rozhodovali: Karpanos (Gréc.), Mitrovski (S. Mac.), Marinakis (Gréc.), štvrtiny: 12:14, 36:20, 22:16, 20:16.
Basketbalisti Patriotov Levice prehrali v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) s lídrom tabuľky, španielskou Gironou 66:90.
Aktuálny majster Slovenska tak má po polovici skupinovej fázy bilanciu dvoch výhier a troch prehier.
Levičanov čaká v tejto súťaži ďalší duel v stredu 11. novembra o 20.30 h proti belgickému Coretec Oostende.
Priebeh zápasu
I. polčas
Patriotom sa vydarila prvá štvrtina, keď za stavu 0:4 predviedli 11-bodovú šnúru. Potom si držali vedenie a na domácej strane bolo cítiť miernu nervozitu.
Útok hostí ťahal najmä Brooks, aj jeho zásluhou viedli Levičania po úvodnej časti 14:12. V druhej však začali strácať ľahké lopty, favorit to nekompromisne trestal a získal naspäť vedenie.
Domáci hráči sa rozstrieľali, padala im jedna trojka za druhou. Španielsky tím si postupne budoval náskok, k polčasu narástol až na 16-bodový rozdiel.
II. polčas
Patrioti nevedeli ani po prestávke zastaviť rozbehnutú Gironu, ktorá neustále navyšovala svoj náskok.
Keď Whittaker upravil na 60:37, tréner hostí Madzin si vzal time out, ale jeho tím to výraznejšie nenakoplo.
Levičania už nedokázali zápas zdramatizovať. Záver stretnutia sa len dohrával, Girona napokon triumfovala 90:66.
Hlasy po zápase
Michal Madzin, hlavný tréner Patriotov: „Čo sa týka výsledku, rozdiel je možno vysoký, ale dajú sa tam nájsť aj pozitíva, z ktorých sa vieme odraziť. Samozrejme, sú veci, ktoré vieme a chceme urobiť lepšie, ale to je ten proces, ktorý musíme urobiť, aby sme tie riešenia mali správne. Verím, že s každým dňom to bude lepšie. V prvom polčase sa rozohral McClung, ktorý tam proste trafil tie strely. Prvú štvrtinu sme vyhrali, v druhej nám však dali 36 bodov. Potom to bolo už ťažké. Kým sme kontrolovali svoju hru a svoj útok, mali sme to lepšie pod kontrolou. Samozrejme, prišla zlá minúta a Girona zvýšila svoje vedenie o 10 bodov. Je to veľmi ťažké udržať 40 minút, ale pozitívne boli tie minúty, v ktorých sme to dokázali zvládnuť.“
Patrik Pažický, hráč Patriotov: „Z našej strany to nebol veľmi vydarený zápas. Nevedeli sme sa dobre uvoľňovať pre loptu, oni mali veľa získaných lôpt, vedeli ísť do tranzícií a úspešne to zakončiť. To nám uškodilo. A uškodilo nám aj to, že mali široký kvalitný káder, čo vedeli preniesť potom na ihrisko s novou energiou. Potom si už vedeli kontrolovať ten zápas a spravili si dobrý výsledok. Vedia to spraviť kvalitne každý jeden útok, mali otvorené strely, ktoré vedeli využiť, a z toho si spravili náskok. Ja som bol na začiatku trochu nervózny, lebo však predsa dva zápasy predtým som nehral a bol som aj zranený. Dával som pozor, aby som sa nezranil znova. Ale potom som sa viac uvoľnil, v druhom polčase, keď už som mal aj viac loptu, tak som vedel dobre čítať útok a vedel som dobre prihrávať.“
Jalen Brooks, hráč Patriotov: „Celkovo si myslím, že sme počas zápasu ukázali celkom dobré veci. Chýbala nám však konzistentnosť. Keď sme hrali tak, ako vieme – kontrolovali sme doskoky, bránili ich v prechodovej fáze a podobne – dávali sme si šancu na úspech. Zápas však trvá 40 minút a my sme to museli predvádzať celých 40 minút. Ak sa nad tým zamyslím, darilo sa nám to možno len 10 minút, a práve to nás stálo víťazstvo. V prvej štvrtine sme hrali náš basketbal, náš štýl. Hrali sme tak, ako sme chceli a mali sme hru pod kontrolou. Girona má kvalitný tím, je to španielsky celok, takže hrajú veľmi rýchlo.“