Domáca výhra mužstvo viac ukľudní. Slovan je v úvode Jadranskej ligy prekvapením

Lepší scenár historicky prvého domáceho zápasu basketbalistov BC Slovan Bratislava v Jadranskej lige (ABA liga) ani nešlo napísať.
Proti slovinskej Krke Novo Mesto (66:64) rozhodli „belasí“ o svojom úspechu doslova v poslednej sekunde, hrdinom večera bol Trevon Bluiett. Americký krídelník len podčiarkol zatiaľ úspešné nováčikovské účinkovanie bratislavského tímu v súťaži.
Pre mnohých to nebol len ďalší zápas v nadnárodnej lige, napríklad pre šéfa slovanistickej lavičky to bol prvý duel proti jeho bývalému klubu. O extra motiváciu spolu s domácou premiérou tak bolo postarané.
„Oproti mne stál jeden z najlepších slovinských koučov, v porovnaní s ostatnými trénermi má pozná asi najlepšie. Mali dostatok času, aby sa na nás pripravili. Samozrejme, Krku mám vždy rád, ale počíta sa víťazstvo. Bol to jeden z najťažších zápasov, ale uspieť po takejto dráme na konci, je super,“ povedal pre TASR tréner Slovana Dejan Jakara.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Krka
Jeho zverenci vstupovali do tohto duelu v pozícii mierneho favorita vzhľadom na doterajšiu bilanciu v súťaži. Ako sa však ukázalo aj počas priebehu stretnutia, tak postavenie v tabuľke nemusí odzrkadľovať realitu na palubovke.
„Všetci sme sa tešili na prvý domáci zápas v ABA lige. Som veľmi rád, že si našlo cestu do Gopass arény pomerne veľa divákov. My sme fakt radi, že sme sa im mohli odvďačiť víťazstvom. Budeme veriť, že vo väčšom počte budú chodiť na naše zápasy. Určite nás to mentálne trochu pozdvihne.
Teraz sme hrali bez nášho najlepšieho hráča Traveona Buchanana a dokázali sme to zvládnuť. Potrebujeme takéto ťažké zápasy aj doma, aby sme takéto stretnutia dokázali zvládnuť aj vonku. Stále však vidíme, že ABA liga je nevyspytateľná. Doma sme totiž hrali vyrovnaný zápas s Krkou, ktorá síce ešte nevyhrala, ale určite má svoju kvalitu,“ zamyslel sa domáci krídelník David Abrhám.
Hlavne posledná štvrtina priniesla niekoľko zvratov, keď sa mohli pomyselné misky váh definitívne presunúť na jednu alebo druhú stranu.
Necelých 20 sekúnd pred koncom dokázal hosťujúci Naje Smith vyrovnať na 64:64, ale posledný útok patril Slovanu. Hrdinom večera sa napokon stal Blueitt, ktorý v záverečnej sekunde strhol výhru na domácu stranu.
„Úprimne, urobili sme na konci hlúpe rozhodnutie. Mali sme plný čas na posledný útok a my sme vystrelili šesť sekúnd pred koncom. Našťastie, Bluiett dokázal získať doskok, ale takýto útok treba zakončiť tak, aby mal súper čo najmenej času na odpoveď. Bolo to šťastie, ktoré sme si ale zaslúžili,“ uviedol Jakara.
„Belasí“ tak patria po piatich odohraných stretnutiach zatiaľ k najpríjemnejším prekvapeniam celej ABA ligy. V pozícii nováčika majú bilanciu troch výhier a dvoch prehier, pri aktuálnom tabuľkovom postavení v A-skupine by ich čakala účasť v hornej osmičke nadstavbovej časti.
„Nikto takýto vstup neočakával. Pri pohľade na štatistiky, špeciálne u nováčikov v tejto súťaži, sme začali sériou štyroch stretnutí u súperov a získali sme dve veľmi dôležité víťazstvá. Teraz sme pridali víťazstvo doma, ak by toto niekto povedal pred začiatkom, tak by som takúto bilanciu určite bral,“ vyhlásil kouč Slovana.
Najbližšie sa pred domácim publikom predstavia v ABA lige 7. decembra, dovtedy odohrajú ďalšie tri duely u súperov. Už v pondelok 9. novembra o 18.00 h budú čeliť kandidátovi na celkové prvenstvo, Crvenej Zvezde Meridianbet Belehrad.
„S troma víťazstvami nás teraz čakajú tri zápasy u súperov, v ktorých nebudeme v pozícii favorita. Môžeme byť uvoľnenejší, ale keď sa naskytne možnosť uspieť, tak budeme pripravení,“ dodal Jakara.